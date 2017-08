Szabó Fanni az Aluinvent DVTK játékosa

Az irányító és a hátvéd posztján is bevethető Szabó Fanni néhány nappal 15. születésnapja előtt mutatkozott be a felnőtt mezőnyben a BSE mezében. Le is csapott rá a Sopron, három éven keresztül erősítette a csapatot – és ez szó szerint értendő, mert az első két évben az alapszakaszban 12, illetve 20 mérkőzésen átlagban 20 percet töltött a pályán. 2013-ban az Egyesült Államok felé vette az irányt, és a Dartmouth Collage csapatában szerepelt az egyetemi bajnokságban. Valósággal berobbant a University of Massachusetts ellen szerzett 34 pontjával, és további hat alkalommal dobott 20 pont fölött (egyetemi évei alatt összesen 19 alkalommal lépte át ezt a határt).

Amerikai tanulmányai idején sem feledkeztek meg róla Magyarországon, sorra kapott meghívót a korosztályos válogatottba. 2010-ben Szkopjében vezéregyénisége volt az U16-os Divízió B Európa-bajnokságon győztes válogatottnak, és a 2015. évi magyar-román közös rendezésű Európa-bajnokságon is csak sérülése miatt nem vehetett részt, pedig számított rá Štefan Svitek szövetségi kapitány.

– Fanninak nagyon jó a munkamorálja – nyilatkozta Štefan Svitek, az Aluinvent DVTK vezetőedzője. – Jól védekező, egész pályán letámadó csapatot szeretnénk, ebben lehet a segítségünkre, de ugyanakkor ponterős is. Biztos vagyok benne, hogy sok örömet fog okozni a szurkolóinknak!

Névjegy: Szabó Fanni

Születésnap: 1994. szeptember 19.

Születési hely: Budapest

Magasság: 178 centiméter

Poszt: irányító, hátvéd

Sikerei

magyar válogatott

magyar bajnok (2011, 2013)

Magyar Kupa-győztes (2011, 2012, 2013)

magyar bajnoki ezüstérmes (2012)

U20 Divízió B Eb, résztvevő (2014)

U18 Divízió B Eb, résztvevő (2012)

U18 Divízió B Eb, résztvevő (2011)

U16 Divízió B Eb, győztes (2010)

U16 Divízió A Eb, résztvevő (2009)

Pályafutása

2017/2018 Aluinvent DVTK

2016/2017 Dartmouth Collage (NCAA, USA)

2015/2016 Dartmouth Collage (NCAA, USA)

2014/2015 Dartmouth Collage (NCAA, USA)

2013/2014 Dartmouth Collage (NCAA, USA)

2012/2013 UNIQA Euroleasing Sopron

2011/2012 UNIQA Euroleasing Sopron

2010/2011 MKB Euroleasing Sopron

2009/2010 BSE

2004-2009 BSE utánpótlás

2002-2004 BEAC utánpótlás

