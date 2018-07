Szabó Dávidra kicsit még várni kell

A Kazincbarcikai Vegyész RC élvonalbeli férfi röplabdacsapatának három tagja is bekerült a magyar férfi válogatott Európa-bajnoki selejtezősorozatra készülő keretébe. Blázsovics Péter hat, Gebhardt Norbert tíz, míg Németh Szabolcs több mint 80 alkalommal viselhette már a címeres mezt. A magyar válogatott hétfőn meg is kezdte a munkát. Az első tétmeccsre augusztus közepén kerül sor Budapesten, az ellenfél pedig az a Macedónia lesz, melynek sorait szintén erősíti egy Vegyész RCK-s, mégpedig a kiváló képességű Vlado Milev.

Pihenéssel

A válogatottban előzőleg szerepelt kazincbarcikaiak kö-

zül Szabó Dávidra még egy kicsit várni kell, mert továbbra is kezelni kell a korábbi sérülését, úgyhogy még a július hónap neki ezzel fog telni. Banai Máté kisebb sérülést szenvedett az edzőtáborban, vagyis ez a hónap neki szintén a pihenéssel telik majd el, míg Gebhardt Áron nem volt bevethető júniusban, ő most emiatt nem is kapott meghívót a kapitánytól a legjobbak keretébe.

ÉM

