Szabályzatot módosítanak

Két területén is tervezi a miskolci közgyűlés a város településszerkezeti tervének, valamint építési szabályzatának módosítását. Egyrészt Lyukóban, ahol egy Szociális Ellátó Központ építéséhez, másrészt pedig a város dél-keleti részén kialakítandó gazdasági iparterület kapcsán, (az újabb, ezerhektáros leendő ipari parkhoz) kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósításához van erre szükség. Az előterjesztést csütörtöki ülésén tárgyalja a közgyűlés.

Tizenegy napirendi pont tárgyalását tűzi napirendjére a közgyűlés. Az önkormányzati képviselők reggel 7 órakor kezdik munkájukat, és valószínű, hogy sürgősségi indítványok is „csatlakoznak” majd a miskolci honlapon már olvasható előterjesztések mellé. Azt már tudni lehet, hogy a fenn említett előterjesztésen kívül többek között tárgyalják az idei költségvetés korrekcióját, új közterületeket is elneveznek, valamint vis major támogatásokról is döntenek a júniusi, ómassai felhőszakadás okozta károk kapcsán.

