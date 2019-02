Szabálytalankodókat számoltunk a Turulnál

Tavaly ősz óta kettős záróvonal is tiltja az előzést a 3-as úton, a Turul utáni lejtőn. A szabály megszegéséért a közelmúltban elvették az első jogosítványt is. Egy kamionos ugyanis figyelmen kívül hagyta az előzni tilos közúti jelzőtáblát. A jármű sofőrje a kettős záróvonalat is átlépte, majd megelőzte az előtte haladó másik nyerges vontatót.

Pró és kontra

Az esetről írt cikkünk nagyon vegyes fogadtatásra talált. Közösségi oldalunkon sokan írták azt, hogy a büntetést jogosnak tartják, de a vezetői engedély bevonását – főleg annál, akinek ez a munkája – túl erősnek. Egy teherautó sofőr arra panaszkodott, hogy őket köti az idő, ami alatt célba kell érni, és bajba kerülhetnek emiatt, ha feltartják a kamiont. Azaz a sofőr kénytelen előzni. Volt, aki kamerát és további súlyos büntetéseket javasolt, hogy elvegye azok kedvét, akik megszegik ilyen veszélyes helyen a közlekedés szabályait, és „mások életével játszanak”.

Többek szerint nem büntetni kellene, hanem a problémát megoldani, erre a választókorlátot is felvetették, illetve a kétszer kétsávos út szükségességét. Többen arra is felhívták a figyelmet, hogy a korábbi felezővonalra ráfestett záróvonal lekopott, így megtévesztő a festés, korrigálni kellene.

Szerettük volna megnézni, hogy mennyire tartják be a szabályt az arra autózok, ezért úgy döntöttünk, hogy megnézünk egy egyórás forgalmat az érintett útszakaszon. Délelőtti időpontot választottunk, mivel feltételeztük, hogy csúcsforgalomban a szembejövő forgalom tartja vissza inkább az autósokat az előzéstől, nem a szabálykövetés. A Turul-emlékmű alatt állva tíz percet kellett várnunk az első záróvonal-­átlépésre: egy személyautó már a lejtő tetejétől az előtte haladó furgonra tapadt, kicsit balra húzott, többször „kinézett”, majd végül kirakta az irányjelzőt és előzésbe kezdett, azonban amikor a furgon mellé ért, befékezett és visszasorolt. Ahhoz a ködös időben már túl messze járt figyelőpontunktól, hogy megállapítsuk: érkeztek szemből, vagy a szabályszegés miatt gondolta meg magát félúton.

Egy óra alatt hárman

Újabb húsz perccel később ismét egy személyautó volt a hunyó, már a lejtő tetejéről egyértelmű előzési szándékkal gyorsított, körülnézett, irányjelzőt is használt, gyorsan visszasorolt, és nem akadályozott senkit – kár, hogy a mintaszerű előzést tiltó tábla hatálya alatt mutatta be. Ezt követően úgy tűnt, hogy újabb szabálytalankodóval már nem lesz dolgunk az egy óra alatt, ám amikor éppen távozni készültünk, egy nem magyar felségjelzésű kamionos mutatott be szintén mintaszerű előzést nagy lendülettel. Azt, hogy egy óra alatt három szabálytalankodó sok-e, vagy kevés, nehéz megmondani, megkockáztathatjuk, hogy más utakon, más forgalmi helyzeteknél is találnánk ennyi szabálytalankodót, hiszen a rendőrség szerint nagyban romlott a vezetési kultúra. Ezért is mondták fel tavaly ősszel az egyoldalúan vállalt fair playt, és jelentették be, hogy ezentúl nem csak látható módon fognak ellenőrizni vagy sebességet mérni.

Gyorshajtók, záróvonal

A helyszíni szemlénkből kiderült, hogy az autósok nagy része betartja a forgalmi rendet, azonban sok esetben hajtottak rá az előttük haladó nyakára, próbálták gyorsabb haladásra ösztökélni egymást, és előfordul a villogás is. A sebességmérő használata nélkül is egyértelmű volt, hogy a 70-es sebességkorlátozásra figyelmeztető táblát még kevesebben veszik figyelembe, noha ezen a részen nem ritka a traffipaxozás. Végezetül pedig abban olvasóinknak kell igazat adnunk, hogy a festés úgy néz ki, mintha a záróvonalra festették volna rá a szaggatott vonalat, ami könnyen megtéveszthet olyan autóst, aki nem jár rendszeresen erre, és nem ismeri a forgalmi helyzetet. Ezt mihamarabb orvosolniuk kellene az illetékeseknek.

Horváth Imre

