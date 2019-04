Szabad felhasználású kölcsönök

Rövid bejegyzésünkben a hazai személyi kölcsönök piacának már 2001 óta meghatározó szereplője, a Provident szabad felhasználású kölcsöneit mutatjuk be.

Miért jár jól Ön is a Provident kölcsöneivel?

A Provident kis összegű, rövid lejáratú, fedezethez nem kötött és szabad felhasználású kölcsönei sokféle élethelyzetben képesek valódi segítséget nyújtani. Rejtett költségek nincsenek, emellett pedig a kamat mértéke, illetve a THM értéke is változatlan marad.

Kiszámítható kölcsönökről beszélünk tehát, melyek alternatív lehetőséget képesek nyújtani a piacon szereplő egyéb pénzügyi szolgáltatók, illetve pénzintézetek hitelkártyás opciói mellett.

Egyszerű megoldás lakásfelújításra és egyéb kiadásokra

Teljes mértékben szokványos élethelyzet az, amikor a lakásunk bizonyos idő elteltével felújításra vagy korszerűsítésre szorul. Ezek a munkálatok volumenüket, jellegüket és az általuk érintett helyiségeket tekintve változatosak, hiszen lehetnek például energiahatékonysági beruházások, gépészeti megújítások vagy bővítéssel kapcsolatos feladatok is. Egyvalami azonban közös bennük: mindig anyagi ráfordítással járnak.

Sokszor jóval magasabbak is a költségek, mint azt előre terveztük. Ilyen helyzetekre is remek megoldást nyújt a Provident által kínált szabad felhasználású személyi kölcsön. A kiszámítása fedezet nélkül, jövedelem alapján történik. Ha szeretne előre tervezni, akkor az online hitel kalkulátor segítségével most ki is tudja számolni, hogy az Ön által igényelt pénzösszeg mekkora futamidőt és törlesztőrészletet vonz maga után.

Persze nem feltétlenül csak lakáscélokra lehet fordítani a Provident szabad felhasználású kölcsönét. Egyaránt megoldás lehet esküvő szervezésekor, a családi nyaraláshoz, iskolakezdés előtt vagy egyéb váratlan kiadás esetére.

A kölcsönfelvétel igazán kényelmes módja

A Provident igyekszik még inkább kényelmessé tenni a kölcsönfelvétel folyamatát. A személyi kölcsön mellett külön díj ellenében kínált, úgynevezett Otthoni Szolgáltatás igénybevételével a hitel ugyanis házhoz jön.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Provident területi munkatársa az otthonában látogatja meg Önt. Ennek köszönhetően ki sem kell mozdulnia a lakásból, hiszen az Otthoni Szolgáltatással a hitelbírálathoz, illetve a szerződéskötéshez sem kell befáradnia egy irodába. A teljes folyamat az Ön otthonában történhet meg, ezáltal rengeteg fáradozást és kellemetlenséget megtakarítva Önnek.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA