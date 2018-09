Szabad és kreatív kazincbarcikai idősek

A nyugdíjas évek lehetnek akár a szabadság, a pihenés és a kreativitás kibontakozásának kezdete. Egy közösség jelenléte valamelyest pótolhatja a távol élő hozzátartozók támogatását és hozzájárulhat a szépkorúak testi-lelki egészségéhez. Erre adnak példát az összetartó osztályközösségek, az avasi 50+ klub és a Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők Köre, akik amatőr művészként indultak, de mára helyi témákat feldolgozó kiállításaikkal bejárták az országot.

Művészien öltögetnek az asszonyok

Országos hírnévre tett szert szülővárosáról készült sorozatával a Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők Köre.

Nyolc éve munkálkodik a barcikai kézimunka kör és az ország minden táján bemutatkoztak már kastélyokba illő alkotásaikkal. Most a „Gobelinek a lakásban” című, szeptember 6-án, a Gyermekek Háza-Kézművesházban nyílt időszakos kiállításuk kapcsán beszélgettünk a kör vezetőjével.

Első lépésként elkészítettük Kazincbarcika nevezetességeit.” Kissné Király Piroska

– Azzal a céllal alakult a társaságunk, hogy a nagyközönség előtti is bemutassuk a saját készítésű gobelinjeinket, amivel ki-ki a maga auto­didakta módján már régóta foglalkozott. Viszont mióta találkoztunk, folyamatosan fejlődünk, és a családtagjainktól is rengeteg segítséget kapunk – mutatta be a társaságot Kissné Király Piroska.

Vándorkiállítás Barcikáról

– Az első nagy lépést az adta, hogy tűgobelinből elkészítettük Kazincbarcika nevezetességeit, és a képsorozattal egy vándorkiállítást indítottunk útjára. Mostanra ezekkel az alkotásokkal bejártuk az egész országot. Azért figyeltek föl a munkáinkra, mert ez egy amatőr művészekből álló hobbikör, de az évek hosszú sora alatt elég magas szintre jutottunk. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert bár már nyugdíjasok vagyunk, még mindenkinek él a házastársa, akik nemcsak elismerésükkel, de fuvarozásban, vagy az anyagiakban is tudnak támogatni bennünket – osztotta meg a kör vezetője.

A gobelinek előkészítéséről is megtudtunk néhány érdekességet.

– Nagyon sokan foglalkoznak gobelinnel az idősebb korosztályból, de kevesen hímeznek saját készítésű alapra. A mi képeink azért érdekesek, mert a rajzolatot is mi készítjük hozzá. Internetről leszedjük azokat a fotókat, amelyeket ki szeretnénk dolgozni, ezeket kinyomtatom fekete-fehérben és színesben, és A4-es méretben odaadom a szabóknak, akik elkészítik a méretarányos festményt a gobelin alapra. A szükséges alapanyag nagyobbik részét saját költségből szerezzük be. Bár a kazincbarcikai önkormányzat minden évben támogat bennünket, de azt az összeget többnyire a kiállítások költségére szoktuk fordítani – foglalta össze.

Beszélgetőtársunk a jelenlegi kiállításról szintén mondott pár szót.

Lakáskiegészítők és képek

– A korábban említett állandó sorozat mellett, jelenleg egy időszakos „Gobelinek a családban” című kiállítással is bemutatkozunk Kazincbarcikán a helyi önkormányzat és a Barcika Art. Kft. szervezésében, ahol jórészt nem képeket, hanem lakáskiegészítőket, hímzett párnákat, lakástextíliákat, díszdobozokat, ékszereket és bortartókat állítunk ki.

Ezenkívül két képsorozatot is hoztunk. Arany János verseihez tavaly nyáron csináltunk illusztrációs képeket, és a Mátyás király témájú pályázatra készített munkáinkkal országos díjat nyertünk. Ezek most szintén itt vannak velünk. Emellett negyedik alkalommal hívtunk meg vendégművészt. Idén Tószegi Józsefné miskolci horgoltcsipke-készítő látogatott el hozzánk az alkotásaival – mondta Kissné Király Piroska.

Detzky Anna

