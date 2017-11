Súlyemelő ob – Nagy Péter tizenharmadszor lehet bajnok

A szegedi ólomsúlyú biztos esélyese kategóriájának, így tovább erősítheti vezető helyét a férfiaknál a legtöbb bajnoki címet szerzők hazai örökranglistáján, amelynek élén a nőknél a korábbi sokszoros világ- és Európa-bajnoki érmes Takács Mária, a honi szövetség jelenlegi főtitkára áll 14 elsőséggel.

A 31 éves Nagy Péternek világbajnoki főpróba is az ob. Rajta kívül a női ólomsúly aranyérem-várományosa, Magát Krisztina, az idei Európa-bajnoki bronzérmes indul még a november végén, december elején sorra kerülő felnőtt vb-n, amelynek az egyesült államokbeli Anaheim ad otthont.

Nemcsak nekik, hanem a többieknek is érdemes igyekezniük és minél jobb teljesítménnyel előrukkolniuk, a hatvanadik születésnapját idén ünneplő sportági szövetség (MSSZ) ugyanis pénzdíjjal ösztönzi a résztvevőket. Az MSSZ honlapja szerint összesen 4,1 millió forint jutalomra számíthatnak a nyolc férfi és nyolc női súlycsoport legjobbjai.

A nevezési listán, amelyre a legeredményesebb – s 15 évesnél idősebb – emelők kerülhettek fel, 110-en szerepelnek. A férfiaknál a tavaly Rióban olimpiai tizedik Nagy Péter mellett az elmúlt bő egy évtized neves generációjának képviseletében két további elnyűhetetlen versenyző is indul: 77 kg-ban a sportág egyetlen pekingi olimpikonja, Baranyai János, a 105 kg-ban pedig Gyurkovics Ferenc, aki már az elmúlt esztendőben is úgy szerepelt és nyert is az ob-n, hogy közben ellátta a válogatott szövetségi kapitányi tisztét.

Az ob programja:

szombat:

10.00 ó: férfi 56 kg, 62 kg, 69 kg

12.30 ó: női 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg

15.00 ó: férfi 77 kg

17.00 ó: férfi 85 kg

vasárnap:

10.00 ó: férfi 94 kg

12.00 ó: női 69 kg, 75 kg, 90 kg, +90 kg

14.00 ó: férfi 105 kg, +105 kg

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA