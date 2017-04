Sulikézi Fesztivál Mezőkövesden

Az eseményen budapesti és kelet-magyarországi iskolák 3–4. osztályos fiú és lány, egyesületben még nem sportoló szivacskézilabdásai vettek részt. Juhász István, a Nemzeti Alaptanterv kézilabda-programigazgatója szerint jövőre 120 helyett 150 iskola kapcsolódik be a Kézilabda az iskolában elnevezésű programba. Az 1–4. osztályos kerettanterv elkészült, benne a szivacskézilabdával mint előkészítő sportjátékkal, s ezt már választhatják is az intézmények. A cél, hogy a sportág 2019-től kötelező óraszámmal kerüljön be a tantervbe.

ÉM

