Strand és kikötő épül Dél-Borsod igazi gyöngyszemén, Tiszabábolnán

Hencz Zsolt, Tiszabábolna polgármestere nyáron jelentette be, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a régóta áhított csónak­kikötő és a szabadstrand az elkövetkező esztendőkben mindenképpen megépül és ez nagyon sokat jelent turisztikai, idegenforgalmi terveink megvalósításában.

Magasabb színvonalon

Pár hete a településvezető már úgy beszélhetett újra a projektről, mint amely el is nyerte a megvalósításához szükséges pénzt.

„Egyre népszerűbb a szabadstrandunk, egyre többen látogatnak el ide. Számukra olyan infrastruktúrát alakítunk ki – öltözőket, vizes­blokkot, büfét –, amellyel még komfortosabban érzik majd magukat nálunk – sorolta Hencz Zsolt. – A strandberuházás 2019-re fejeződhet be, és onnantól fogva még magasabb színvonalon tudunk szolgáltatásokat nyújtani a hozzánk érkező, pihenni, fürdeni vágyóknak. Korábban inkább horgászparadicsom volt a holtág, ma már a „halk turizmus”, a nyugodt, csöndes vízparti kikapcsolódás iránt érdeklődők látogatják igen nagy számban.”

Csodás vízi világ

„A szabadkikötőben lehet majd kajakot, kenut, csónakot, akár motoros csónakot is bérelni, hogy bebarangolhassa az ideérkező ezt a csodálatos vízi világot. Természetesen vannak vezetett túráink is, amikor szakavatott munkatársaink mutatják meg a legérdekesebb dolgokat. Ide is szeretnénk olyan infrastruktúrát kialakítani – vizesblokkot például –, amely az eddigieknél komfortosabbá teszi a helyet. A horgászok számára lesz kényelmes, korszerű halpucoló is – magyarázta Tiszabábolna első embere. – Nyaranta rendezvényekkel is igyekszünk szórakoztatni a hozzánk látogatókat és a településen élőket. Tavalyi programunk nagy sikert aratott a közönség körében.”

„Az úgynevezett nagykikötő további hasznosítása céljából tárgyalásban vagyunk a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel. Szeretnénk közösen pályázni fejlesztési pénzekre. Ez már régóta körvonalazódik, de most minden esély megvan arra, hogy tető alá hozzuk a közös munkát.

– Szaniszló Bálint –

