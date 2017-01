Stefan Svitek visszatért – nem csak Miskolcra

A magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, Stefan Svitek a tavalyi év augusztusában kezdett el dolgozni a diósgyőri női kosárlabda utánpótlását működtető sportszervezetnél, a DVTK-ÉLKSK csapatainál. A szakember a serdülő-, kadet és junior korú játékosok egyéni képzésében, tehetséggondozásában vett részt, valamint a klub utánpótlásedzőinek nyújtott szakmai támogatást. Egészen október végéig, amíg a lengyel felnőtt női bajnokságban és a legrangosabb európai kupasorozatban, az Euroligában szerepelő CCC Polkowice hívását el nem fogadva távozott. Ám a polák együttesnél nem sok időt töltött el, és miután a magyar válogatottal sikerült kiharcolnia november végén az idei, Csehországban megrendezésre kerülő Eb-n való részvételt, lemondott a Polkowicénél, és nem sokkal később visszatért Miskolcra.

– Az olyan kvalitású szakemberek, mint amilyen Stefan Svitek, akiket az edzői pálya komoly szakmai kihívások elé állít, csak nagyon ritkán tudnak nemet mondani az olyan ajánlatokra is, amelyben érzik a veszélyt. Így járt a magyar válogatott szövetségi kapitánya is, akitől októberben azzal váltunk el egymástól, hogy ha kiderül, hogy új állomáshelyén a vezetőkkel, játékosokkal nem tud eredményesen dolgozni, ennek érdekében változásokat eszközölni, és nálunk nem töltjük be azt a posztot, amit ő látott el, akkor szívesen látjuk újra Miskolcon – mondta Király Sándor, a DVTK kosárlabda-utánpótlás szakmai igazgatója. – És mivel Stefan Svitek távozását követően csak a tárgyalási szakaszig jutottunk el azokkal a jelöltekkel, akik ezt a fontos feladatot elláthatták volna, így amikor kiderült, hogy nincs Polkowice, tulajdonképpen visszaállítottuk az eredeti állapotot. Vagyis a szövetségi kapitány munkájára a jövőben is számíthatunk, és ez segíthet elérni a céljainkat. Mivel sportszervezetünk nemcsak Miskolcon működtet csapatokat, hanem a megye több városában, Tiszaújvárosban, Ózdon, Mezőcsáton, Sárospatakon, Sátor­aljaújhelyen, Edelényben és Encsen is, szó van róla, hogy a kapitány ezekhez a csapatokhoz is ellátogat majd az idei esztendőben, hogy tanácsaival segítse az edzőkollégákat.

