Steelvent Ózd Rallye – Nem dőlnek hátra, nem számolgatnak

Az egri és a miskolci ezüst után Szombathelyen győztesként zárták a murvás száguldást, Fehérváron egy harmadik, Veszprémben pedig ismét másodikként értek célba.

A rendkívül stabil, megbízható teljesítménynek köszönhetően vezetik az éves összetettet, ami bizakodással tölti el a kettőst. Többet azonban egyelőre még nem gondolnak bele a helyzetbe.

– Ez most valóban egy jó pozíció, remek állapot, de még közel sincs vége a szezonnak – szögezte le Turán Frigyes. – Nincs értelme a mateknak, pláne azért, mert mi az éppen aktuális helyzettől függetlenül mindig a maximumra törekszünk. Most az a célunk, hogy Ózd környékén és a nógrádi gyorsokon a korábban hozott formánkat és tempónkat hozzuk, aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elegendő. Vezetjük a bajnokságot, de nem stresszeljük túl magunkat, és egyáltalán nem dőlünk hátra. Nagyon fontos lenne az is, hogy a szerencse csillagzata tovább kísérjen minket, hiszen a mi sportunkban ennek is komoly szerepe van. Eddig szerencsére a műszaki problémák elkerültek minket, ha így marad, és át tudjuk menteni az eddigi formánkat, akkor jól alakulhatnak az előttünk álló futamok is.

Egyelőre még nem dőlt el, hogy a saját R5-ös Fiestájukkal, vagy más autóval indulnak Ózdon Turánék. Idén már kétszer ültek át Lovász Pál Hyundai-ába, ami szerencsét hozott a számukra. A technikától függetlenül az éllovas kettős bízik abban, hogy a dobogós szériájuk a nyári szünet után sem szakad meg.

– Mindkét napra más-más beállításra lesz szükség – folytatta gondolatait Turán Frigyes. – A hegyháti pályák is komoly kihívást jelentenek, nekem viszont ebből a menüből a Zagyvaróna – Cered szakasz tetszik a legjobban. Várom már, mindkét irányba kiváló gyorsasági, ahol egyébként sok nyitott kérdés eldőlhet majd. Annak is örülök, hogy a rendező a városba is beviszi a versenyt, mert nagyon fontos, hogy az átlagemberekhez is minél közelebb kerüljön a rali. Ez ugyanis egy rendkívül látványos sport, népszerű is, de ezen a területen mindig van javítanivaló. Visszatérve a saját helyzetünkre: tény, hogy nagyon szeretnénk bajnokok lenni, mindent ennek rendelünk alá. A felkészülésünk ugyanolyan alapossággal, odafigyeléssel történik, mint eddig. A csapatban mindenki kellő koncentrációval végzi a dolgát, Lacival pedig az autóban a baráti viszony mellett remek a munkakapcsolatunk is. Remek kombináció ez erre az évre. Bízunk benne, hogy ezt novemberben, a szezonzáró után is elmondhatjuk majd.

