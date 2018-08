Steelvent Ózd Rallye – Két megyét kapcsolnak össze

A Steelvent Ózd Rallye a hagyományoknak megfelelően az adminisztratív és a technikai átvételekkel kezdődik, pénteken délután pedig az ózdi stadion salakoválján körözhet a mezőny.

Mindenki egy helyen

– Miskolci mintára zajlik majd a prológ Ózdon – erősítette meg Adamovits Márk, a Steelvent Ózd Rallye főszervezője. – Bízunk benne, hogy a nyár utolsó hétvégéjén nagyon sokan kíváncsiak lesznek a párosokra, hiszen minden bajnoki osztályban népes mezőny gyűlt össze. A körverseny délután fél négytől kezdődik, amikor a MARB-os egységek is lehetőséghez jutnak, ezután pedig az ORB következik, természetesen csökkenő rajtszám szerint. Az egész délutánt, koraestét betöltő program után az összes autót megtekinthetik az érdeklődők a városközponti nagy parkolóban, hiszen itt állítják fel a parcfermét. Másnap a szervizpark a Gyár úton lesz, de ekkor már az éles küzdelem is elrajtol.

Ózdhoz közel a Királdi körgyorson, valamint a másik borsodi pályán, a Domaháza – Zabar közötti szakaszon zajlik majd a Steelvent Ózd Rallye. Szombaton emellett a ceredi gyorsaságit is használják, valamint Salgótarján belvárosában is tartanak egy mért szakaszt. Vasárnap már Nógrádban nyomják tövig a gázpedált, a futam végén pedig a megyeszékhely főterén lesz a díjkiosztó ünnepség.

Verseny a versenyben

– Igyekszünk a magyar bajnoki futammal két megyét összekapcsolni, ez a korábbi években is jól működött – folytatta Adamovits Márk. – A pályák adottak, közkedvelt, klasszikus szakaszokon zajlik majd a verseny. A mezőny is jónak mondható: az ORB-ben közel hatvan, a Rallye2-ben ötven páros jelezte indulási szándékát, a Historicban pedig húsz autó sorakozik fel a rajtvonal mögé. Számunkra külön öröm, hogy ezen a hétvégén is tudunk MARB-futamot rendezni, tehát verseny lesz a versenyben. Az amatőrök szombaton Zagyvaróna és Cered között mérik össze az erejüket. Akik tehát erre a szakaszra látogatnak ki, azok egész nap autókat láthatnak a pályán. Az első osztályra visszatérve: nagyon izgalmas a bajnokság, eddig és vélhetően most is tizedekre menő csata várható az élmezőnyben, ami külön pikantériát ad majd hétvégének. Öt-hat páros egyértelműen esélyes lehet a futamgyőzelemre, ebből a szempontból is izgalmas hétvége előtt állunk.

ÉM-ME

A Steelvent Ózd Rallye programja

ORB, ORC:

Augusztus 31. (péntek):

7.30-12.00, Adminisztratív átvételek: Tiszti Casino, Ózd, Gyár út 4.

8.00-12.30, Technikai átvételek: Opel Ózd, Ózd Alkotmány út 1.

18.00, Prológ, Ózd – Városi Stadion

15.30, Prológ, MARB – Városi Stadion

Szeptember 1. (szombat):

Gyorsasági szakaszok:

9.00, GY1 – Királdi kör/1,

9.53, GY2 – Domaháza – Zabar/1,

10.16, GY3 – Cered – Zagyvaróna/1,

10.44, GY4 – Salgótarján/1,

13.12, GY5 – Királdi kör/2,

14.05, GY6 – Domaháza – Zabar/2,

14.28, GY7 – Cered – Zagyvaróna/2,

14.56, GY8 – Salgótarján/2,

17.24, GY9 – Királdi kör/3,

18.17, GY10 – Domaháza – Zabar/3,

18.40, GY11 – Cered – Zagyvaróna/3,

Szeptember 2. (vasárnap):

10.18, GY12, Zagyvaróna – Cered/1

11.51, GY13, Sámsonháza – Nagykeresztúr/1

12.14, GY14, Vizslás – Salgótarján/1

14.22, GY15, Zagyvaróna – Cered/2

15.55, GY16, Sámsonháza – Nagykeresztúr/2

16.18, GY17, Vizslás – Salgótarján/2

16.33, Ünnepélyes díjkiosztó, Salgótarján Fő tér

