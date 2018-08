Steelvent Ózd Rallye – Hadik visszatérne a helyes útra

Továbbra sem tett le a bajnoki cím megszerzéséről a miskolci Hadik András és Bacigál Igor. Még akkor sem, ha az esztendő középső szakaszában nem az elképzelésüknek megfelelően alakultak a hazai futamok. A kettős ennek ellenére az abszolút értékelés második helyén áll, egy huszáros hajrával még odaérhetnek a csúcsra. Ehhez azonban a Steelvent Ózd Rallye-n is azt a formájukat kell hozni, amely Egerben és Miskolcon, vagy akár az elmúlt két évben Ózdon jellemezte őket. Hadik András címvédőként érkezik az észak-borsodi és a nógrádi futamra, hiszen 2016-ban és tavaly is győztesként zárta a viadalt.

Ott folytatni

– Valóban szép emlékeim vannak az ózdi száguldásról, jól ment ezeken a szakaszokon az elmúlt időszakban – tekintett vissza Hadik András. – A múlt sikereiből azonban nem lehet megélni, idén is ott kell folytatnunk, ahol abbahagytuk. Képesek vagyunk rá, hogy megnyerjük a Steelvent Ózd Rallye-t, ezt már bizonyítottuk tavaly és azt megelőzően is. Ez egyrészt a lelkünknek is nagyon fontos lenne, másrészt csak ebben az esetben tehetjük nyílttá a szezon hajráját. Még nem számolgatunk, hanem versenyzünk. Az Északkeleti futamok általában fekszenek nekünk, bízom benne, hogy most is így lesz.

Ez valóban így van, hiszen Hadik András és Bacigál Igor feltartóztathatatlanul kezdte az idei sorozatot: győzni tudtak Egerben és Miskolcon is, utána viszont következett egy kisebb megtorpanás. A szombathelyi kiesés után Székesfehérváron a negyedik, a kaotikus veszprémi futamon pedig a hetedikként zártak. A Steelvent Ózd Rallye-n szeretnének ismét visszatérni a helyes útra.

Remek pályák

– Bízunk benne, hogy végre visszaáll mellénk a szerencse – folytatta a miskolci pilóta. – Ránk férne már egy jó futam, egy szép eredmény, mert a szezon középső részében ebben nem volt részünk. Az utóbbi időszakban háromhetente voltak a versenyek, ezért jól esett egy kis időt a családdal tölteni, rápihenni a hajrára. Az Ózd környéki és a Salgó pályáiról egy rossz szót nem tudok mondani. Régen használjuk őket, a magyar ralisport tradicionális helyszínei közé tartoznak. Talán annyi rémlik, hogy Domaházán nagyon régen indultam, de majd a pályabejárás alkalmával felfrissítem az emlékeimet. Augusztus végén, szeptember elején lesz a futam, annak mindenképpen örülnék, ha egyértelmű lenne az időjárás, valamivel kiszámíthatóbbá tenné a hétvégét. Természetesen egy nagyobb tesztel várjuk a hatodik futamot, hiszen aszfalton is régen mentünk már, a hajrában viszont nagyon fontosak lesznek ezek a kilométerek. Nyílttá akarjuk tenni a bajnokság hajráját, ehhez viszont győznünk kell a Steelvent Ózd Rallye-n.

ÉM-ME

Az ORB állása öt futamot követően

1. Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5/Hyundai i20 R5) 145,

2. Hadik András, Bacigál Igor (Ford Fiesta R5) 108,

3. Vincze Ferenc, Farnadi Ágnes (Skoda Fabia R5) 87,

4. Kazár Miklós, Tóth Zsolt (Skoda Fabia R5) 77,

5. Velenczei Ádám, Szedő Csaba (Hyundai i20 R5) 73,

6. Balogh János, Szőke Tamás (Skoda Fabia R5) 50 pont.

