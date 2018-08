Steelvent Ózd Rallye – Ez számít a hazainak

Az új generáció tehetséges tagjaként robbant be a hazai elitbe, és az a terve, hogy hosszú távon ott is maradjon a legjobbak között.

Egy éve tavasszal, éppen Salgótarjánban ünnepelhette az első dobogós helyezését, amit azóta újabbak követtek. Idén Miskolcon harmadik, Fehérváron pedig második lett, a futamgyőzelem azonban még várat magára. Elképzelhető, hogy csak szeptember elejéig.

– Akár össze is jöhet, de a sportban bármi előfordulhat, ebben a roppant erős magyar mezőnyben pedig képtelenség bármit is megtippelni – fogalmazott a Steelvent Ózd Rallye előtt Velenczei Ádám. – Nekünk ez a futam számít a hazai versenynek, ahol nagyon szeretnénk bizonyítani. Rendkívül szoros a bajnokság, három hétvége még előttünk, és a mínuszolásokat is meg kell majd ejteni. Ráadásul a szezonzáró Zemplén Rallye másfélszeres szorzóval bír majd. Ebben a szakaszban még fölösleges számolgatni, menni kell, méghozzá a lehető leggyorsabban. Természetesen mi is ezt fogjuk tenni. Amikor Veszprémben befejeztük a versenyt, azt gondoltam, hogy ez a szűk két hónapon nyári szünet nagyon hosszú lesz, de nagyon gyorsan eltelt. Igyekszünk sokat tesztelni, hiszen aszfalton már régen mentünk, ez lesz a kulcsa az egész futamnak.

Az utolsó aszfaltos élményei nagyon pozitívak Velenczei Ádámnak, hiszen Székesfehérváron pályafutása legnagyobb sikerét érte el az abszolút második helyezéssel. Ebbe kapaszkodva szeretne még előrébb lépni, és a Steelvent Ózd Rallye-n futamgyőzelmet ünnepelni.

– Mindenki azért versenyzik, hogy győzzön, ha a realitásokat nézzük, akkor is sokan vagyunk erre esélyesek – folytatta Velenczei Ádám. – Talán előnyt jelenthet számomra, hogy ezen a környéken ismerkedtem meg ezzel a szép sporttal. 2007-ben Cerednél indultam az első sprintversenyemen, ott fertőzött meg menthetetlenül a benzingőz. Aztán később a rallytúrában több olyan szakasz is előbukkant, amelyet most is használni fogunk. Igaz a körülmények, és az út minősége azóta nagyon sokat változott. Remélem, nem tűnik nagyképűnek, de Csabival együtt nagyon vágyunk egy újabb kiugró sikerre. Szerencsére egyre jobb az összhang köztünk az autóban, a második közös szezonunkban jó lenne már futamgyőzelmet ünnepelni. Éppen a hazai versenyen.

