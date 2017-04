Startup a miskolci campuson

A Miskolci Egyetemen mutatkozott be a Hiventures Startup Campus Roadshow elnevezésű országos rendezvénysorozata, ahol a jelentkező vállalkozások előszűrését követően 6 start­up mutatkozhatott be a zsűri előtt. A legjobbak később akár 9 millió forintos finanszírozást is kaphatnak a Hiven­tures Inkubációs programjában.

Közösségi összefogás

A versenyt megelőzően a Miskolci Egyetem részéről dr. Deák Csaba kancellár köszöntötte a látogatókat, utána dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke beszélt a hazai innovációs ökoszisztémát ösztönző versenypályázati rendszerről. A startup közösségi összefogás jegyében a Hiventures Állami Alapkezelő befektetési programjai is, illetve a helyi inkubátor, a BnL Start lehetőségei is bemutatásra kerültek.

A megmérettetésen olyan egyedi és innovatív ötletek mutatkoztak be, mint az OSAFY intelligens karkötő, ami manuális jelzés nélkül ismeri fel, ha viselője rosszul van, és jelzi. A szakmai zsűri egyöntetűen az Epowers–Monti csapatát ítélte legjobbnak, akik elektromos mountain bike-kal törnek a piacra, megkönnyítve ezzel többek között az idősebb kerék­pározni vágyók életét.

„Kiemelten fontosnak tartjuk a hazai innovatív vállalkozói ökoszisztéma támogatását és versenyképességének növelését, így országszerte összesen 7 városban rendezzük meg a Startup Campus Roadshow rendezvénysorozatunkat, a legjobbakat pedig akár 9 millió forintos támogatással díjazzuk a döntőben” – mondta Katona Bence, a Hiventures vezérigazgató-­helyettese.

ÉM-SZB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA