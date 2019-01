Sportcipő gyermekeknek

Cipőnkre nap, mint nap komoly szerep hárul egészségünk, tartásunk és kényelmünk megőrzése kapcsán. Sportolás közben pedig még fontosabb, hogy megfelelő lábbelit viseljünk. Mivel ilyenkor a terhelés sokszorosa a mindennapinak, a cipőnek is jóval strapabíróbbnak kell lennie. De hogyan válasszunk sportcipőt gyerekünknek, aki egyedül még nem tud megbirkózni a feladattal?

Kényelem, mindenek felett

A drága vagy egyszerűen jó minőségű cipő, még nem jelent minden esetben biztos sikert. Ahogy sok más termék esetében, úgy a cipőknél sem biztos, hogy csak mert ismert, megbízható márkától vásárolunk, jól is járunk vele. Hasonlóképp, ha egy jó barátunk ajánl nekünk egy bizonyos modellt, még ne rohanjunk rögtön a boltba megvenni, mivel a mi gyermekünk számára lehet, hogy közel sem olyan jó választás.

Az első és legfontosabb szempont tehát, hogy a gyermek számára kényelmes legyen, semmilyen fájdalmat vagy kellemetlenséget ne érezzen a próbálás során. Apropó, próbálás. Akár boltban, akár cipő webshopban tervezünk vásárolni, fontos, hogy a pontos méretet mindenképp ismerjük, ugyanis ez egy-egy gyártónál különbözhet. Ha gyermekünknek lúdtalpa vagy más ortopédiai problémája van, készíttessünk neki talpbetétet mindennapi használatra, illetve külön a sportoláshoz is. Mindig a betéttel együtt próbáljuk a vásárlásra szánt cipőt.

Amilyen sportág, olyan sportcipő

Ahogy különböző ruházatot, úgy különböző típusú cipőt is igényelnek az egyes sportágak. Attól függően, hogy gyermekünk milyen sportot űz, válogathatunk speciálisan az adott sportág felszerelésére, így cipőire is szakosodott márkák kínálata közül. Kérhetünk segítséget a választásban az edzőktől, illetve idősebb sporttársak szüleitől is, megkérdezhetjük, ők mit tapasztaltak egy-egy cipővel vagy márkával kapcsolatban.

Elsőre mindenképp a gyerek sportjára gyártott cipőt válasszunk, tehát ha kosárlabdázik, kosaras cipőt vegyünk neki. Később, ahogy kitapasztalja, hogy neki mi a fontos és kényelmes egy cipőben, már kedvére variálhat. Sok kézilabdás hord például kosaras cipőt a magasabb szár és a stabilabb bokarész miatt, de azért nem mindenhol ajánlott az átjárás, focizni például nehéz röplabdás cipőben.

Érezze jól magát benne

Fontos, hogy ne csak kényelmes legyen a cipő, de összességében is tetsszen a gyermekünknek, érezze jól magát benne. Bár tény, hogy valószínűleg gyorsan ki fogja nőni, így nem érdemes vagyonokat fektetni egy gyerekcipőbe, de azért igyekezzünk olyan darabot találni, amivel nem csak mi, de ő is elégedett lehet. Ahogy az élet más területein, úgy a cipő választásnál is figyeljünk a gyermekre, kérdezzük meg, szívesen edz-e majd abban a cipőben? Ma már szerencsére hatalmas választék áll rendelkezésünkre gyerekcipők terén is, így biztosan megtaláljuk majd a számunkra tökéletes darabot.

