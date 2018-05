Speedmarathon: 24 órában, nonstop mérték a sebességet Borsodban is

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a TISPOL kezdeményezéséhez csatlakozva május 14-én 6 órától május 15-én 6 óráig 24 órás sebesség-ellen­őrzést hajtott végre a rendőrség az egész országban.

Miskolcon is

Az akció lehetséges helyszíneire a korábbi évekhez hasonlóan idén is bárki tehetett javaslatot, a rendőrség még az akciót megelőzően közzétette a felhívását ezzel kapcsolatban. Végül számos állampolgári javaslat érkezett, amelyek közül a helyi adottságokat, valamint a közlekedésrendészeti elemzőmunka eredményeit figyelembe véve a megyei rendőr-főkapitányságok kijelölték az ellenőrzések helyszíneit és az időpontokat. Természetesen olyan „gócpontok” is bekerültek a helyszínek közé, amelyekről a rendőrség tudja, hogy ott rendszeresek a gyorshajtások.

A javaslatot tevők közül a rendőrség megyénként 10-10 embert meghívott a helyszínekre. Az érdeklődők az ellen­őrzések pontos helyszíneit és időpontjait megyénkénti bontásban a police.hu oldalra kattintva találhatták meg, így mindenki számára elérhetőek lettek. Ennek ellenére minden helyszínen voltak, akik „beleszaladtak” a mérésbe, ez is bizonyítja, hogy mennyire szükség van a folyamatos ellenőrzésekre. Így például Miskolcon a Csokonai Vitéz Mihály utcában is, ahol a kora délelőtti órákban állt a háromlábú az út szélén. Bár az utcának vannak negyven kilométer per órás sebességkorlátozás alá eső részei is, a traffipaxot egy ötvenes tábla hatálya alatti részen állítottak fel. Mégis több autóst is sikerült bemérni, mire az egyiknek kitöltötték a papírjait, már állították is le a következőt.

Azonnal büntettek

A szabálytalankodókat ugyanis azonnal le is intették, és a helyszínen megbírságolták. Molnár Emil alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője elmondta, a Martinkertvárosban tartott mérés első fél órájában már két járművezető is szabálytalanul közlekedett, jelentősen túllépték a megengedett sebességhatárt. A tapasztalatuk szerint egyre nagyobb az utakon az autóforgalom, ami azt is jelenti, hogy a járművezetők egyre nagyobb része nem veszi figyelembe a megengedett sebességhatárt – mondta az alezredes. Hozzátette, igyekeznek visszaszorítani a negatív tendenciát, a sebességtúllépő járművezetőket megállítani, és kiszabni a rendeletben meghatározott bírságot. A büntetés kapcsán elmondta: minimum 30 ezer forintot kell annak fizetnie, aki a közigazgatási határt túllépi, azaz közigazgatási bírságot rónak ki rá már a helyszínen, plusz a hozzárendelt büntetőpontokat.

– Ha valaki gyakran lépi túl a sebességet, azt a rendőrség regisztrálja, ezáltal gyűlnek a pontok, és előbb-utóbb akár a vezetői engedélyét is visszavonhatják – figyelmeztetett Molnár Emil.

A Csokonai Vitéz Mihály utcát több, a környéken élő lakos is javasolta, köztük Bucsay István, aki a helyszínen is részt vett az ellenőrzésen. Kérdésünkre elmondta, nagyon fontosnak tartotta, hogy itt mindenképpen mérjenek a Speedmarathon keretén belül.

Veszélyesnek tartják

– Egyre több autós közlekedik itt, hiszen felfedezték, hogy ez egy kerülő-, menekülő­út, ha a belváros felé vagy onnan hazafelé tartanak. A sebességhatárt jelző táblákat nem veszik figyelembe, és száguldoznak, ami nagyon veszélyes, hiszen óvoda és iskola is van a közelben, valamint ez egy lakóövezet, sok a kisgyermek, féltem a gyermekeimet és a család többi tagját is – mondta Bucsay István.

Martinkertváros után Emődre indult az autó és a traffipax, de a nap folyamán a 3-as főút mellett, a 37-es és a 306-os főúton is mértek, ahogy számtalan más településen is a megyében, nemcsak a városokban, hanem az egészen kis településeken is.

– Horváth Imre –

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 101 helyszínen

A 24 órán át – 2018. május 14-én 6 órától május 15-én 6 óráig – tartó sebességellenőrzés az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata – a TISPOL – kezdeményezése alapján zajlott Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is.

Közlekedésrendészeti szakmai szempontok és a beérkezett lakossági javaslatok alapján kerültek kiválasztásra a sebességmérő-készülékek felállítási helyei.

Összesen 21762 járművet ellenőriztek

Az akcióban 76 rendőr vett részt, akik összesen 21762 járművet ellenőriztek 101 helyszínen, amelyek során 224 sebességtúllépést mértek, továbbá 19 egyéb jogsértést (ittas járművezetés, műszaki hiányosság, biztonsági öv használatának hiánya) is feltártak.

A gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. A rendőrség azt kéri a járművezetőktől, hogy az év valamennyi napján tartsák be a szabályokat.

