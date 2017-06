Spartan Race: egy életre bele lehet ebbe ragadni

„Több mint 25 akadály volt, közöttük erőnléti és ügyességi megmérettetések is. Kötélmászás, pallón menni, a csónakázó tóban úszni, szögesdrót alatt kúszni. Fejben is ott kell lenni a versenyen, de erőnlétre is szükség van” – mesélte.

Gábor közel három óra alatt teljesítette a távot, ezzel a középmezőnyben végzett. „Nagyon elfáradtam, de gyönyörű tájakon mentünk, és a szervezők is profik voltak. 3–4 feladatot nem tudtam teljesíteni, ezeket 30 négyütemű fekvőtámasszal kellett kiváltani” – tudtuk meg.

– Itt az ember azért fizet, hogy sárban, szögesdrótok alatt csúszkáljon – fogalmazott. – De olyan adrenalin löketet ad, olyan élmény, hogy én már egy hete vártam a versenyt. Egyszerre 250-en rajtolhatunk, amikor elindulunk, az is fantasztikus, még most is kiráz a hideg, ha rá gondolok.

Gábor szerint, aki egyszer kipróbálja, az egy életre beleragad.

