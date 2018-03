Nekünk Magyarország az első! címmel tartott lakossági fórumot az Alsózsolcai Közösségi Házban kedden Csöbör Katalin, a terület országgyűlési képviselője meghívására Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Erkölcsi iránytű

– 1848 tavaszán is forradalmak törtek ki szerte Európában, ma pedig úgy látom, hogy lázadnak Európa népei. 28 évvel az után, hogy megvívtuk a szabadságunkat és a függetlenségünket, most ismét meg kell védenünk. Nem szeretnénk határok nélküli országban élni – mondta Csöbör Katalin. Hozzátette: az 1848-as forradalom tartást ad nekünk, belső mércénk, erkölcsi iránytűnk, amely megmutatja, ki mennyit ér a haza mérlegén. Azért küzdenek, hogy az ország, a megye is biztonságos legyen és megőrizzék a keresztény szellemiséget.

– A Fidesz-KDNP egyértelmű értékeket tett le az asztalra az elmúlt nyolc évben, és itt meg kell köszönnöm a borsodi emberek munkáját, kitartását is azért, hogy a 10 százalék feletti munkanélküliségről elértünk oda: több területen munkaerőhiány van – mondta lapunknak Soltész Miklós. Az államtitkár hangsúlyozta: sorsdöntő választás előtt állunk, amelynek a tétje, hogy nemzeti kormányunk lesz, vagy bevándorlóországgá válunk, amelynek hatására visszafordíthatatlan folyamatok indulnának be.

