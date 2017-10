Sorozat a szomszéddal: a négyben a népkertiek a Visegrád Kupában

Miután a Visegrád Kupa negyeddöntője keretében a piros-fehérek a múlt héten 5-1-re nyertek Zsolnán, aligha lehetett kétséges az összesített diadaluk. A találkozó negyedórás késéssel kezdődött, mert a szlovákok nemes egyszerűséggel elkéstek, igaz, útközben telefonáltak, hogy majd jönnek… Ennek persze néhányan örültek, így kényelmesen átértek a városi sportcsarnokban rendezett nemzetközi női kosárlabdameccsről.

Egy gól oda

Kilencvenegy másodperc elteltével vezetést szereztek a vendégek: Adorján kiejtette a korongot, Konecny érkezett és közelről a kapuba lőtt (0-1). Ezt követően kiegyenlített játékot láthattak a nézők, közben volt minden. Néhány helyzet, pár lövés, egy-két dulakodás, az eredmény azonban maradt. Hazai kiállítással indult a második harmad, a kritikus pillanatokat azonban a Macik átvészelték, és tartották a mínusz egyet. A 27. perc hozta meg az egyenlítést, Magosi átadását: Galanisz a harmad közepéről volt eredményes (1-1). Ezután a miskolciak kerültek emberfórba, néhányszor már rezgett is a háló, de a játékszer mindig elakadt Tomekben. A 31. percben fordult a kocka és ekkor került pont a mondat (azaz a továbbjutás) végére: Galanisz lövésébe Magosi ,„félúton” beleért és ütőjéről a ketrecbe vágódott a korong (2-1). Pavuk felkente ellenfelét a palánkra, kapott is érte pihenőt, a piros-fehérek azonban izzadtság nélkül heverték ki a „műsoridőt”. Szóltak a dobok, a publikum már a továbbjutást ünnepelte. A hazaiak megnyugodtak, szépen adogattak, izgulniuk nem kellett, és ez látszott is a teljesítményükön. A 37. percben egy eltévedt korong átszakította az emeleti üvegpáholy egyik ablakát és okozott riadalmat az ott ülők körében. Egy perccel később a szlovákok már gólt ünnepeltek, de nem vették fel a szemüvegüket, így maradt a 2-1. Mindössze tizennégy másodperccel a felvonás vége előtt Ritó közelről iratkozott fel a góllövőlistára (3-1), a Jegesmacik pedig jelképessé tették az utolsó felvonást.

Az utolsó húsz perc elején Adorján kiütötte a jégről a korongot, és a játék késleltetéséért címszóval büntették, erre Poulin betermelte a találkozó első fóros gólját (3-2).

Potyogtak a találatok

Mielőtt a zsolnaiak belelovalták volna magukat az egyenlítésbe, Miskolczi középről, 6 méterről egészséges tenyeressel bevágta a negyediket (4-2), majd szemre tetszetős akciót gördítettek a hazaiak. Az 50. percben Miskolczi elviharzott a jobb oldalon, kinézte magának, hogy Magosi érkezik, elé tálalt, utóbbi pedig közelről laposan pontosan passzolt (5-2). Tizennégy másodperc tiszta játék csorgott el, amikor Kulmala összehozta a fél tucatot (6-2), az 52. percben Svihálek szépített (6-3), a hajrában pedig még Húzevka (6-4).

A Jegesmedvék meggyőző teljesítményt nyújtottak a párharcban és jutottak a legjobb négy közé az új sorozatban.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – MsHK Zilina (szlovákiai)

6-4 (0-1, 3-0, 3-3)

Miskolc, 815 néző. V.: Juhász G., Kalina (Jobbágy, Berger).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Leppanen (1), Rusk (1), Galanisz 2, Magosi 1 (1), Miskolczi 1 (2) – Láda B., Rantanen, Pavuk, Vas, Sakaris – Gőz, Joe, Kulmala 1, Tóth A. (1), Tóth G. (1) – Vojtkó, Albert T., Köllő, Ritó 1 – Kiss B. (cserekapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

MsHK Zilina: Tomek – Mikus, Roman, Klimenta, Jurik, Handlosvky – Poulin 1, Chaloupka, Rogon (1), Svihálek 1 (2), Martindale – Mendrej, Harant, Stupka (1), Holovic (2), Konecny 1 (1) – Dolinajec, Melisko, Vána, Ondrus (1), Húzevka 1 – Ivanovic (cserekapus). Vezetőedző: Stanislav Skorvánek.

Kiállítások: 14, ill. 12 perc.

Továbbjutott: a DVTK Jegesmedvék, kettős győzelemmel.

A legjobb 4-be jutottak:

Fehérvár AV 19,

DVTK Jegesmedvék,

HK Nitra,

HK Poprad.

A november 14-én és 29-én rendezendő elődöntőben a DVTK a nyitrai, a Fehérvár pedig a poprádi csapattal találkozik.

