Sörfesztivál áthallással?

Már csak egy nap és elstartol a Miskolci Sörfesztivál. A háromnapos rendezvénynek – mint minden évben – a Népkert ad otthont. A közelben lakók azonban egyáltalán nem várják a rendezvényt, hiszen évek óta arra panaszkodnak, túl hangosak a koncertek. Van, aki a rendezvény idején el is költözik otthonról. Mint megtudtuk, tavaly saját maguk mérték meg a zajszintet, ami szerintük este tíz után meghaladta a megengedett értéket. A szervezők azonban azt mondják, ők minden szabályt betartanak

Zónákra bontva

Miskolcnak van egy rendelete, ami zónákra lebontva szabályozza a város megengedett zajszintjét. Létezik az érzékeny zóna, az átlagos érzékenységű A és B zóna, a nem érzékeny terület és a zajsemlegesnek számító városrészek. Az elsőbe tartoznak az üdülőterületek, a gyógyhelyek, az egészségügyi, valamint a védett természeti területek. A másodikba pedig a kisvárosi, kertvárosi lakóterületek. A Népkert esetében nehéz meghatározni, mert a kórház is a közelben van, így valószínű, este tíz után 35 decibelnél nem lehet nagyobb a zajterhelés. De ha a második zónába soroljuk a városrészt, akkor is csak 40 decibelig kúszhat fel a zaj szintje este tíz után. Az egyik lakó kíváncsi volt arra, ezek a paraméterek szerepelnek-e a város által a szervezőknek kiadott engedélyekben. Éppen ezért tavaly decemberben közérdekű adatkéréssel fordult Miskolc jegyzőjéhez, hogy az elmúlt öt évre vonatkozó engedélyekbe betekinthessen. Kérelmét először elutasították, ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának állásfoglalását kérte. A hatóság megállapította, ezek közérdekű adatok, ezért ki kell adni, és erre felhívta a hivatal figyelmét is.

Ezt követően olvasónk megkapta az iratokat, amelyek azonban nem tartalmazzák azt a szabályozást, hogy a sörfesztivál szervezői milyen hangerővel dolgozhatnak. Mi ennek az oka? – kérdeztük az önkormányzattól.

– Minden, a rendezvénnyel kapcsolatos szabály betartása a rendezvényszervező, a rendezvény lebonyolításában közreműködő feladata, kötelessége és felelőssége is egyben, függetlenül attól, hogy erre bármely hatóság külön figyelemfelhívással élne – kezdte válaszát Koczák Szilvia városházi szóvivő. – A különböző engedélyek kiadásakor a városháza egyetlen esetben sem hívja fel külön a kérelmezők figyelmét valamennyi betartandó jogszabályra. Szabálysértés esetén ezek ismeretének hiánya nem mentesít a felelősségre vonás alól.

Hová fordulhatnak?

„A sörfesztivál esetében kiadott engedélyek az adott rendezvény lebonyolításához adják meg a hatósági hozzájárulást. Például nem kell külön előírni az engedélyt tartalmazó határozatban, hogy milyen kereskedelemre vonatkozó szabályokat kell betartani, milyen fogyasztóvédelmi előírásoknak kell érvényesülni, hogyan kell a pénztárgépet használni, vagy hogy hol lehet dohányozni stb.” – sorolta a szóvivő. További kérdéseink is voltak az önkormányzathoz: ha az ott lakók hangosnak találják a rendezvényt, kihez fordulhatnak segítségért. Mi van akkor, ha a lakók megmérik a zajszintet, és azt magasabbnak találják a megengedettnél? Korábban volt zajkommandó Miskolcon, ezt az önkormányzat fizette. Most is van? Ha nincs, miért nincs? Nem merült fel, hogy a város más területén rendezik meg a fesztivált? Ezekre azonban már nem kaptunk választ.

Két éve mérték

Megkerestük a fesztivált szervező céget is, érdeklődtünk, lesz-e előzetesen zajszintmérés, hiszen korábban volt ilyen. Kíváncsiak voltunk, hogyan mérik a zajszintet, és egyeztetnek-e a lakókkal. Valamint arra is rákérdeztünk, jogosnak érzik-e a környéken élők panaszait, valamilyen módon foglalkoznak-e ezzel.

– A fesztivál hangerejével kapcsolatosan két évvel ezelőtt tartottunk egy sajtónyilvános mérést, az ott mért és beállított értékeknek megfelelően zajlott le akkor is és tavaly is a fesztivál – jelentette ki Kun Bálint Tibor, aki a fesztivál hangtechnikájáért felelős. – Mivel évek óta azonos technikai beszállítóval dolgozunk, ezért az idei évben külön mérést nem végzünk, hiszen az elmúlt években alkalmazott beállításokkal dolgozunk az idei fesztiválon is.

„Természetesen fontos számunkra azon lakók nyugalma, akik nem vesznek részt a fesztiválon, esetlegesen nem szimpatizálnak azzal, ezért is figyelünk arra, hogy a fentieket betartsuk” – fogalmazott.

Felülvizsgálják a fákat

A miskolci Népkert területén mintegy 160 fa egészségügyi és állagmegóvási gallyazását végezte el a Városgazda Kft. az elmúlt napokban – áll a városháza közleményében.

– A park betegnek tűnő fáin számítógépes képalkotó eljárással (Fakopp) történő vizsgálatot is végeztek, amelynek alapján két korhadt fa kivágására volt szükség. A kivágott fák pótlásáról a Városgazda Kft. új csemeték kiültetésével még idén ősszel gondoskodik.

„A Népkert ötödik éve ad otthont a Miskolci Sörfesztiválnak, ezért a Városgazda Kft. a faállomány felülvizsgálatát és a nagyobb fasorgondozási munkákat a városrészben szándékosan időzíti a fesztivált megelőző napokra, a rendezvényen megforduló több tízezer ember biztonsága érdekében” – fogalmaztak.

