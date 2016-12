Sophie, a szárnyas cica

A szekrény tetején találjuk, amikor megérkezünk, mellette egy óriás cica fekszik békésen. Míg az utóbbi lustán elnyúlik, addig Sophie lecsap egy régi könyvre, egészen pontosan annak szegélyére. Ez most az ő prédája, és mint a kincset hurcolja magával. Érkezésünk kicsit megzavarja, nem ijed meg, csak a könyv kóstolgatásáról feledkezik meg egy időre, és hirtelen ötletként lerepül a szekrény tetejéről.

Elsőre, ha nem is félelmetes, de mindenképp meglepő, amikor egy bagoly repül felénk, de gazdája, Breznai Annamária megnyugtat, nem jön nekünk. És Sophie, a bagolylány valóban óvatos, nemcsak kikerül, de a lakás sok-sok emléktárgyára is vigyáz. Annamária babagyűjteménye, szobrok, apró régiségek mind-mind biztonságban vannak, a hat cica – Áfonya, Szonja, Emi, Milton, Blansi, Zara – és Sophie is tiszteletben tartják a lakás berendezési tárgyait, mint ahogy gazdájuk is tiszteletben, szeretetben és nagy becsben tartja őket. Néhány percnyi beszélgetés után úgy tűnik, nem is Annamária tartja az állatokat, hanem a macskák és a bagoly őt, de legalábbis nagy egyenjogúság uralkodik a házban. Az állatoknak szinte mindent lehet, nincs tiltott zóna a lakásban, sőt Annamária figyel arra, hogy a cicák és a bagoly kedvenc pihenőhelyeire ne kerüljön dísztárgy.

Karakteres arcok

Már az is megérne egy cikket, ahogy Annamária az állatokról gondoskodik, mi mégsem ezért kerestük fel, sokkal inkább azért, hogy megismerjük Sophie-t, aki bagoly ugyan, de a hat cica mellett inkább macskaként él.

Ahogy gazdája fogalmaz:

Nincs bagolyidentitása, hiszen sosem találkozott másik bagollyal, csak emberrel és macskákkal. Ezért cicának hiszi magát, vagy a macskáimat képzeli szárny nélküli baglyoknak.

Sophie most egyéves, amikor Annamáriához került, akkor még csak három cica volt a lakásban. „Egy kisállat-kiállításon láttam meg, szerelem volt első látásra. Egyébként is szeretem a karakteres arcokat, gyűjtöm is az ilyen szobrokat, Sophie-nak groteszk, óriási szemei vannak, ez fogott meg, olyan emberi tekintete volt. Elhatároztam, hazahozom, persze előtte érdeklődtem, hogyan kell tartani, gondozni. Azt mondhatom, nem igényel speciális törődést, sőt sokkal egyszerűbb, mint más állat gondozása. A teraszon készítettem neki egy röpdét, hiszen teret kell biztosítani neki a repüléshez, de általában a lakásban van, odarepülhet, ahova csak akar. Hét-nyolc hely van, ami a kedvence, szeret magas helyeken lenni vagy éppen az ablakban üldögélni, nézelődni” – meséli Annamária.

Sophie érkezése a cicák közé némi pszichológiai érzéket is igényelt, gazdijuk szerint éppúgy, mint egy ovis gyerek beszoktatása. „Igyekeztem, hogy a négy állatnak csak jó élményei legyenek együtt, kerülve a rossz pillanatokat” – fogalmaz. A beszoktatás jól sikerült, de azért a hat cica közül vannak kedvencei is Sophie-nak, Áfonya és Szonja.

Annamária szerint életközépi válságának köszönheti a sok-sok állatot. „A fiam 22 éves, ő már kirepült, Sophie pedig be… Mindenkinek azt tudom tanácsolni, ne halogassa, amire vágyik, mert véget ér az élete. Fel kell ismernünk, mire van szükségünk, komolyan kell vennünk a lelkünk hangját” – véli.

ÉM-NSZR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA