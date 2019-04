Sokszínű esemény a népviselet napján Ózdon

A gyerekek ebben az évben is többféle népi játékot próbálhattak ki, volt olyan terem, ahol citerázni tanulhattak és kézműves-foglalkozásokon is részt vehettek. A gyerekek egy flashmobon is részt vettek Elekné Holló Hilda vezetésével. Énekeltek, és néhány tánclépést is tettek az iskola sportpályáján, majd ezután a Dűvő együttes élő zenéjére mozogtak az aulában kialakított táncházban Ronyecz Ákos és Katona Franciska útmutatása alapján. Az Ózdi Művelődési Intézmények is nagy szerepet vállalt a megvalósításban.

