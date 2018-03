Sokoldalú húzóember az Év Újságírója, Horváth Imre

Március 15-e a szabad sajtó ünnepe is, melyről minden évben megemlékezik az Észak-Magyarország és a Borsod Online csapata. Ezen a napon hozzuk nyilvánosságra az év újságírójának nevét is. Idén a szerkesztők egybehangzó támogatásával Horváth Imre kapta a megtisztelő címet, akit kellemes meglepetésként ért a hír.

Mindig témákat lát

– Egyáltalán nem számítottam rá, igaz a napokban átsuhant az agyamon, hogy akár én is lehetek, de elhessegettem a kósza gondolatot – idézi fel Imre, akitől azt is megtudjuk, közel húsz éves pályafutása során most lett másod ízben az év újságírója. Főszerkesztőnk, Uri Mariann a díjátadón kiemelte, hogy Horváth Imre igen sokoldalú kolléga, akinek mindig van jó ötlete, hatalmas a munkabírása és igazi húzóembernek számít a szerkesztőségben. A nagycsaládos apuka mindezt úgy éli meg, hogy se nyaralni, se utazni, se egy romantikus vacsorát elfogyasztani nem tud úgy, hogy ne lásson mindig, minden helyzetben témákat, Felesége meg is szokta jegyezni a nyári nyaralások során, hogy néha jó lenne, ha otthon hagyná az újságíró énjét, de ez nem megy neki…

Támogató asszony

– Elképesztő türelemmel bír a családom, nagyon jól tolerálják a kötetlen munkaidőt, ami gyakran azzal jár, hogy hétvégén, karácsonykor és számtalan olyan időpontban dolgozom, mikor az emberek többsége pihen vagy ünnepel. Éppen ezért, ez a díj Alidát, a nejemet is megilleti – teszi hozzá, majd azt is elárulja, hogy nem hisz a véletlenben és számos sorszerű történetről beszámol. Többek között arról, hogy az edelényi járás tudósítójaként gyakran megfordul Bódvaszilason is, ahol anno a nagyszülei éltek, a kistelepülés saját újságírójának tartja és büszkén emlegetik, hogy az északos Horváth Imre bizony bódvaszilasi gyerek, pedig nem, vagyis nem teljesen.

– Miskolcon születtem csak a nagyszüleim révén kötődöm a településhez, de jól esik, hogy büszkék rám, jól esik, hogy tiszteletbeli bódvaszilasi lettem- magyarázza mosolyogva és hozzáteszi az irodai munkától sokkal jobban szereti a terepet, imádja a vidéket és szereti az egyszerű vidéki embereket.

Lelkes riporter

Horváth Imre állítja össze többek között az edelényi járásban történtekről, a kisállatokról és a kertészkedésről szóló oldalakat is. Mindegyik terület közel áll a szívéhez, hisz szabadidejében kertészkedik az állatvilág védelme és az ehhez kapcsolódó ismeretterjesztés, pedig fontos misszió az életében. Mindezek mellett foglalkozik várospolitikával, színes és komoly témákkal és mindennel, amit az élet hoz. Legjobban a riport passzol hozzá, mert ez az a műfaj mely legközelebb viszi az olvasóhoz a sztorit. Legnagyobb erénye talán az, hogy lehúzott ugyan húsz évet a médiában, de nem fásult be, ugyanolyan csillogó szemmel veti rá magát egy-egy izgalmas témára, mint a kezdetek kezdetén.

– Juhári Andrea –

Horváth Imre pályája

1999 Új Hírnök – gyakornok

2001 Déli Hírlap – várospolitikai rovat vezetője, felelős szerkesztő

2003-2004 Észak-Magyarország – újságíró

2004-2015 Minap hetilap és online felelős szerkesztő

2015 szabadúszó (helyi rádiók, televíziók, lapok külsős munkatársa és rendezvényszervező)

2016- jelenleg is Észak-Magyarország-újságíró

