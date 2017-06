Sokkal súlyosabb büntetéseket szabnának ki az állatkínzókra

Az Encsi Járásbíróság hétfőn jogerősen 6 hónap, illetve 5 hónap – végrehajtásában 1 évre felfüggesztett – szabadságvesztést szabott ki a deteki állatkínzókra. A két fiatalember egy kiskutyát vert agyon brutálisan és a jelenetet videóra is vették, amely a világhálón is látható volt.

Olyan büntetés kell, ami valóban elriasztja az elkövetőt.” Révai Ildikó

„Elég volt…”

Dr. Szunyog Tibor bíró ítéletét az állatvédők – sokszor keresetlen szavakkal – kommentálták a közösségi portálokon. Sajátos akciót is hirdettek a neten: mindenkit arra kérnek, ne mocskolódva, ne anyázva, de írjon egy e-mailt az ítéletet meghozó bírónak arról, hogy az ítélet elfogadhatatlan: „Ha megdöbbentett a deteki ítélet. Ha felháborodtál. Ha egyszerűen nem érted az egészet, küldj egy e-mailt »Elég volt!« tárggyal az ítéletet kiszabó bírónak. Ne mocskolódj! Ne fenyegetőzz! Ne sértsd meg a becsületét! Ne csinálj semmi meggondolatlant, csak küldj neki egy e-mailt, hadd tudja meg: »Elég volt!«” A magát Állatmentő Seregnek nevező csoport indította a kampányt a Facebook-oldalán, ahol a bíró e-mail-címét is közzétették.

Révai Ildikó fővárosban élő állatvédő aktivista, aki kezdeményezője volt a tavalyi deteki tiltakozó demonstráció szervezésének, elmondta, hogy a detekihez hasonló esetek megbocsáthatatlanok, amikor brutális módon, szórakozásból pusztítanak el egy védtelen kutyát. „Hogy ne fordulhasson elő ilyen, olyan büntetésre volna szükség, amely valóban elriasztja az elkövetőt. Módosítani kellene a büntető törvénykönyvet és ténylegesen letöltendő szabadságvesztéssel sújtani azokat, akik bármilyen módon állatkínzásra vetemednek. Amíg ez nem történik meg, mindennaposak lesznek az ilyen esetek. Nem értem a bírákat. Mi az, aminél végre hajlandóak lennének kiszabni egy normális és értékelhető ítéletet?”

Indokolatlan, elfogadhatatlan

„A legnagyobb megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy az ítélettel szemben a nyilvánosság egy része indokolatlanul és elfogadhatatlanul reagált, amelynek mértéke bizonyos esetekben az Alaptörvény és a jogszabályok által biztosított értékelési-kritikai lehetőségek határát messze átlépte” – vélekedett kérdésünkre dr. Répássy Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke.

Fellépek a bírákat ért alaptalan támadásokkal szemben.” dr. Répássy Árpád

Idézte az Alaptörvényt a véleménynyilvánítás szabadságának jogáról, amely nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére és az ítélkezés külső befolyásolására sem. Hangsúlyozta, hogy a bírói döntéseket a személyes érzelmek nem motiválhatják. Az igazságszolgáltatás átláthatósága és nyilvánossága nem azonosítható a bírák és a bírósági ítéletek elleni méltatlan kritikákkal, a bíró személye elleni támadásokkal. A bírák elleni, a szabad véleménynyilvánítás határát túllépő, sértő, az értékítéleten messze túlmutató, fenyegető tartalmú agressziók az Alaptörvény szellemével teljesen ellentétesek és törvénysértőek is.

Megvédi a bírói függetlenséget

„Kötelességünk fellépni minden olyan megnyilvánulással szemben, amely az igazságszolgáltatás befolyásolására irányul és ezáltal annak jogszerű működését veszélyezteti – emelte ki dr. Répássy Árpád.

– A Miskolci Törvényszék vezetőjeként a leghatározottabban visszautasítom az említett feltételeket nélkülöző nyilvános megnyilatkozásokat. A bíráink pártatlan, független és befolyásolásmentes ítélkezési tevékenységének biztosítása érdekében a törvényes eszközökkel kész vagyok élni – akár büntetőeljárás kezdeményezése útján is –, és most, valamint a jövőben is következetesen fellépek a törvényszék bíráit ért valamennyi alaptalan támadással szemben.

– Szaniszló Bálint –

Jogerős elítélték a két éve Deteken kutyát agyonverő két fiatalt.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több állatkínzásos ügyben is indult büntetőeljárás a bíróságokon.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA