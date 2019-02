Sokféle énekes műfaj mesterei Gesztelyen

1960 óta működik a Csokonai Népdalkör a településen. Dancsy Istvánné Katalin klubvezetőnek köszönhetik, hogy a nehézségek ellenére is megmaradt a közösség.

– Településünkön még az előző vezető ideje alatt alakult meg csoportunk énekelni vágyó férfiakból és nőkből. Sokfelé jártunk szerepelni, de sajnos a karvezető meghalt szívinfarktusban és elhallgatott a kórus. A gyermekkori osztályfőnököm, Engi István, aki magyart és éneket tanított nekem mondta, hogy ne hagyjam elveszni az énekkart. Abban az időben kicsi gyerekem volt, másfél-kétéves és úgy éreztem, hogy nem tudom vállalni. Mondta, hogy eljön hozzám segíteni, így beadtam a derekam és elkezdtem újra összeszedni az alapító tagokat, akik közül még most is járnak hárman – mesélte Dancsy Istvánné.

Áprilisban dalostalálkozó

Csütörtökönként délután tartják a próbáikat a művelődési házban.

– Húszan tartoznak most a klubba, 6 férfi és 14 nő. Felelevenítettük a régi népdalcsokrainkat, de újakat is tanultunk. Viszont szeretjük a hazafias dalokat, kánonokat, gyerekdalokat és a templomi énekeket is. Ez utóbbiakból minden évben hangversenyt rendezünk a templomban, ahová öt-nyolc külföldi csoportot is meghívunk. Az összes dalt én tanítom be a csapatnak és többnyire uniszónóban, vagy kánonban énekelünk. A környék települései rendszeresen hívnak minket falunapokra. Áprilisban szeretnénk egy dalos találkozót szervezni. Az éneklés mellett szívesen járunk színházba és kirándulni – foglalta össze a klubvezető.

ÉM-DA

