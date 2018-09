Sokba kerül az iskolakezdés

Nem olcsó mulatság az elsősök iskolakezdése

Bár a tankönyveket már ingyenesen kapják az első kilenc évfolyamba járó gyerekek, felmérések szerint még így is negyven-ötvenezer forintba kerül átlagosan egy első osztályos gyermek iskolakezdése a szülőknek.Ekkor kell ugyanis megvenni azokat a több évig használt eszközöket, mint a vonalzók, körzők, tornaruha vagy éppen az iskolatáska. Az eszközök beszerzése nemcsak pénzbe, hanem sok időbe is kerül, tapasztalataink szerint viszont Miskolcon ebben az évben csak kevesen voltak, akik az utolsó pillanatra hagyták a tanszerek beszerzését.

Az általunk megkérdezett miskolci szülők az elmúlt hónapokban csaknem mindent megvettek már, így teljesen felkészülve és izgatottan várják, hogy az idei tanévben először megszólaljon az iskolacsengő.

Bevásároltak

Zsuzsanna lánya, Rebeka hétfőn kezdi az első osztályt a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolában. Az édesanya az Északnak elmondta, náluk már csak a diákigazolvány-tok hiányzik, minden mást megvettek korábban.

– Nagyjából harminc­ezret költöttünk az elmúlt hónapokban Rebeka első iskolakezdésére. A Jégvarázsos táskát körülbelül hat­ezer forintért vettük meg még áprilisban, de a tolltartó is rég megvan, az ezernégyszáz forintba került. Ez utóbbi alkalmi vétel volt, hiszen a táskához hasonlóan ez is kedvenc rajzfilm szereplőivel van tele, és ezek általában sokkal drágábbak. A többi tanszer bőven kijött húszezer forintból, még úgy is, hogy a lányom rajz tagozatos lesz, így sokkal speciálisabb dolgokat kellett beszerezni, mint egy átlagos osztályba. Ezen kívül még a tornaruha merült fel költségként, az háromezer forint volt – részletezte Zsuzsanna, aki hozzátette uzsonnás doboz és egyebek megtalálhatók a háztartásukban, erre tehát szerencsére nem kellett költeni.

Eszterék is megvettek már mindent, amire kislányának, Lujzinak szüksége lehet majd az iskolában, ő a Jókai Mór Református Általános Iskolát koptatja szeptembertől.

– Mi áprilisban az utolsó ceruzával bezárólag megvettünk mindent, és jól számoltak a szakemberek, mikor belőtték a negyvenötezres átlagot, mi is nagyjából ennyit költöttünk – tette hozzá Eszter.

ÉM-TÁ

