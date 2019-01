Sokat javítanak a kövesdi cégek a hatékonyságukon

Több meghatározó mezőkövesdi vállalkozás is bővítette telephelyét, kettő közülük új helyre költözött, amivel sokat javítanak hatékonyságukon. A tavalyi év elején már át is adták a ­Modine Hungária Kft. új csarnokát, ahol megkezdődött a termelés.

Több munkájuk lesz

Megkezdte csarnokberuházását a Kovács Kft. is. Kovács István, a cég tulajdonos-ügyvezetője elárulta, a vállalat jó évet zárt tavaly és még jobbat vár idén, több munkájuk lesz. Mindehhez több munkatársra volna szükségük, ám ma nem egyszerű feladat megfelelő szakembereket találni. Éppen ezért szem előtt tartják a hatékonyságot. Szépen halad az új csarnok építése, májusban elkészülhet a beruházás. A szükséges berendezések, gépek már megérkeztek, ezeket össze kell rakniuk a szakembereknek.

Új telephelyre költözött a déli iparterületről a Kiss és Társa Kft., amely a korábbi Remy területén működik. Kiss József ügyvezető igazgató elmondta, egyszerűbb az életük, mert míg a régi helyen négy-öt épületben folyt a gyártás, addig most egy csarnokban komplett terméket állítanak elő, ez pedig fokozza a termelékenységet. Jelenleg egy napelemes rendszer fejlesztését készítik elő, az önerős beruházással csökkentenék az energiaköltségeiket. A cégnél folyamatos a technológiai fejlesztés. A jelenlegi létszámban nem terveznek bővítést, úgy ítélik meg, a mostani dolgozói számot biztonsággal meg tudják tartani. Azonkívül nagyon nehéz igazán jó munkaerőt találni, ezért a gépesítést, automatizálást, robothegesztést és az egyéb műszaki fejlesztéseket helyezik előtérbe.

Hatékonyabban

Új telephelyre költözik az Almási Kft. is. A fémipari vállalkozás tavasszal kezdett hozzá önerőből az új üzemcsarnok építéséhez a déli iparterületen, s ide, a könnyebben megközelíthető területre költözik a város más részén található egykori lapátgyár ingatlanegyütteséből. Őket is az motiválta, hogy termelésüket és energia-felhasználásukat ha­té­ko­nyabbá tegyék, hiszen berendezéseiket sokkal jobban el tudják helyezni a nagy alapterületű csarnokban, mint a régi időkben tervezett épületekben. Az Almási Kft. is tervez gépbeszerzéseket, ők európai uniós forrást is nyertek erre, az új gépeket pedig új megrendeléseik teljesítéséhez tudják majd kihasználni. Ifjabb Almási Sándor kifejtette, az új helyen még nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a minőségi, szakmai utánpótlás-nevelésre.

ÉM-TB

