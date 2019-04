Sokan segítettek, újra van a háznak teteje Hernádbűdön

Egy idős, beteg asszony, Orosz Pálné és szintén beteg fia lakik abban a hernádbűdi házban, melynek teteje nemrég kártyavárként omlott össze. Szerencsére az összefogásának köszönhetően újra van a házon tető. Olvasóink is sokat segítettek, köszönjük nekik. Paul József encsi vállalkozó pedig, cikkünket olvasva, az egész tetőszerkezet faanyagát biztosította és házhoz szállította.

Takács Lászlóval, Hernádbűd polgármesterével látogattunk el a napokban Olgi nénihez. A polgármestertől megtudtuk, Olgi néninek van egy lánya is, aki az ország másik szegletében lakik. Anyagilag ő is hozzájárult a tető újjáépítéséhez. Nagy segítség volt azonban a falubeliek munkája, akik három napon keresztül ácsoltak és rakták vissza a cserepeket, köztük maga a polgármester is. De nem csak a tetővel volt baj, a ház hátsó falát is meg kellett erősíteni, mert már egy jókora rés tátongott rajta. Az encsi vállalkozó felajánlotta, hogy a ház málló vakolatát is megjavítja és lefesti a falakat.

Bekopogtunk Olgi nénihez, aki a házban üldögél fiával naphosszat, hiszen nehezen mozognak mindketten. Az idős asszony nem győzött hálálkodni.

– Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segített! Az olvasóknak, a vállalkozónak és a polgármesternek is. Most már nyugodtan hajtom le a fejem esténként – fogalmazott Olgi néni.

