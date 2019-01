Sokan pihentek Bánkúton

Megkezdődött múlt hétvégén a 2019-es síszezon Bánkúton is. A síklub pénteken indította be a felvonókat, amikor az első síelők is megérkeztek a pályákra. Mint azt Nagy Norbert szóvivőtől megtudtuk, az indulás nem volt zökkenőmentes.

„A kevés hónak köszönhetően gyakorlatilag még az utolsó pillanatban is kérdéses volt az indulás időpontja. Csütörtökön végül elkészült a pályák gépi taposása, így húsz centis hóréteg mellett pénteken meg tudtuk nyitni azokat.”

A hírt a síklub a honlapján is közölte, amire a síelés szerelmesei is felfigyeltek. Munkatársaink szombat délelőtt látogatták meg a pályákat, beszámolójuk szerint folyamatosan érkeztek az autók Bánkútra, kora délután már keresni kellett a parkolóhelyet. Az autókból családok és baráti társaságok szánkókkal, snowboardokkal vagy éppen sílécekkel „felfegyverkezve” indultak el a sí- és szánkópályákra. A szóvivő elmondása szerint panaszra nincs okuk, hiszen két nap alatt több mint kilencszázan látogatták meg a sícentrumot.

Közel ezren

– Míg szombaton ötszáz ember volt kíváncsi, hogy nem felejtett-e el síelni a tavalyi szezon óta, addig vasárnap szokás szerint valamivel kevesebben, megközelítőleg négyszáz ember látogatott ki a pályákra síelni és snowboardozni – részletezte Nagy Norbert.

A kedvező időjárásnak és a húsz centis hótakarónak köszönhetően szánkózók és turisták is ellepték Bánkutat, a szánkópályák egész hétvégén boldog gyermekzsivajtól voltak hangosak.

A szóvivő hozzátette, a pályák állapota vasárnap délutánra sokat romlott.

„Ez persze érthető, hiszen elég sokan voltak kint ahhoz, hogy a vékony hóréteg könnyen elhasználódjon. Ennek tükrében a következő felvonó üzemet a jövő héten, a várható hó mennyiségétől és érkezésének időpontjától függően tudjuk majd csak kijelölni. Szerencsére nem kell sok hó, hogy újra taposott pályát tudjunk csinálni, a mostani pedig alapnak tökéletes lesz.”

Néhány centi is elég

A meteorológiai előrejelzések szerint a hét közepén lehet majd kisebb havazásra számítani, a mostani számítások szerint öt-hat centiméter friss hó hullhat Bánkúton.

– Ha ez megérkezik, akkor pénteken megint ki tudunk nyitni és egy újabb remek havas hétvégének nézhetünk elébe – vélekedett Nagy Norbert.

A felvonó üzemmel és a pályák állapotával kapcsolatban a Bánkúti Síklub folyamatos tájékoztatást ad a honlapján (www.bankut.hu).

ÉM-TÁ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA