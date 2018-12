Sokan mozdulnak a bajba jutott lyukói családért

Karácsony előtt számoltunk be róla, hogy a lyukói Csapó családra nagyon szomorú december köszöntött, miután meghalt a nagymama. A 13 éves Zsoltika beteg nagyapjával és keresztapja segítségével, de nagy szegénységben maradt a házban. A családot már jó ideje segíti néhány civil, az élükön Kádasné B. Orsolya, aki minden fórumon kérte a segítséget a családnak, ami meg is érkezett. Mivel a kisfiúnak december 25-én volt a születésnapja, így elárulta, hogy mobiltelefon a vágya, Orsolya pedig megkérdezte a családot, hogy volna-e Zsoltinak kedve pár napot vendégségben tölteni, amire mindenki rábólintott. Így a fiú a karácsonyt Simon Krisztináéknál töltötte a fővárosban, ahol a vágyott ajándékokat is megkapta.

Amikor Zsolti hazaindult, kérdéses volt, hogy meleg otthon várja-e, ugyanis a családnak kifogyott a tüzelője. Azonban jóérzésű támogatók segítettek, lett tűzifája is a családnak.

Segítség, de okosa

Losonczi János és Domokos József polgárőrök a ház biztonságáról, és a család temetésre szállításáról gondoskodtak szerdán, sőt azt is vállalták, hogy a jövőben kiemelt figyelmet fordítanak a családra és biztonságukra.

Közben sem lanyhul a család iránti támogatási kedv, lapunknál is többen érdeklődtek az elmúlt napokban, miként tudnának segíteni, és Orsolyáéknál is sokan jelentkeznek, hogy a hosszú távú megélhetésben is a család segítségére legyenek. Van azonban, aki a nagy igyekezetben átesik a ló másik oldalára. A család azt kérte lapunktól is, hogy Orsolya elérhetőségét adjuk meg, hiszen régóta vele tartják a kapcsolatot, van azonban aki ezt nem tudja elfogadni.

– Volt, aki megharagudott rám, amiért nem akarom kiadni a címet, mert ő mindenképpen személyesen szeretné átadni az adományát. Meg kell értenie mindenkinek, hogy Zsolti és a család biztonsága, nyugalma érdekében sem lehet folyamatos jövés-menés és a kisfiú nem valamiféle látványosság. Amit kapnak, és jelenleg nincs rá szükségük, azt mi raktározzuk, és kijuttatjuk, amikor kell – magyarázza Kádasné B. Orsolya. Olyan is akadt, aki szintén szeretné elvinni Zsoltit magához pár napra, de a fiú és a család sem szeretné, ha sokat lenne távol otthonról és tartózkodó is az idegenekkel szemben. Ahogy azt is jelezték már, hogy örökbe fogadnák, erről hivatalos procedúra dönthetne, a kisfiú pedig ragaszkodik a családjához.

