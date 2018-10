Sokan attól tartanak, hogy nem lesz disznóhús

Sokan tartanak attól, hogy elmaradhatnak az év végi disznóvágások az afrikai sertéspestis kapcsán bevezetett korlátozások miatt, hiány lesz a disznóhúsból és egekbe szökik az ára decemberre. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint nem kell számítani olyan hiányra, mint a madárinfluenzánál fordult elő, mert kevesebb gazdaságot érint és rövidebb ideig tart. Az export visszaesése miatt pedig akár dömping is lehet a sertéshúsból. Az azonban tény, a vágásokat előre be kell jelenteni, és ha kérik, mintát is kell küldeni. Egyelőre a vadászatot és az állatvásárokat sem tiltották be, de az önkorlátozás már elindult. Van olyan vadásztársaság, ahol nem lőnek vaddisznóra, Edelényben pedig a sertések árusítását nem engedélyezik.

ÉM-HI

