Sok új ismeretet szereztek Bükkábrányban

A 2. és 5. osztályban több napon átívelő projekteket valósítottak meg a gyerekek a pedagógusokkal együtt.

Az 5. osztály számára a Pál utcai fiúk című regény állt a középpontban, amelynek cselekményét tankockák és QR-kódos videorészletek segítségével dolgozták fel a gyerekek, a szereplők nevéből pedig szófelhő is készült, valamint a DTH, azaz a Digitális Témahét iskolára elhelyezett felirata is a regényhez kapcsolódóan készült el.

A 2. osztály Mesevilág projektje több részből állt, és 3 héten keresztül tartott. Szinte minden tantárgyat érintett, volt mesegyűjtés, a tanulók bemutatták legkedvesebb mesekönyvüket, mesefigurákat varrtak, mesefilmeket, animációkat néztek, és megismerkedtek a hangoskönyvvel. Elkészítették saját meséjüket is, amely mesekönyvből, színezőből és hangoskönyvből állt. Mindezt pénteken be is mutatták az 1. osztályosoknak. A médiaszakkör tagjai Kácsra kirándultak, ahol a tabletek és mobiltelefonok segítségével úgynevezett Munzee-kódokat olvastak le és fotókat is készítettek.

A további tanórákon is sok ismeretet sajátíthattak el a gyerekek: díjnyertes interaktív könyv segítségével tanulhattak, képességfejlesztő játékokat próbálhattak ki. A szülőkre is gondoltak a szervezők, akik számára a kisgyermekkori internethasználattal kapcsolatban adtak hasznos és fontos tanácsokat.

A hét zárásaként a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban, Ózdon járt az 5. osztály. A ministúdióban filmforgatás részesei voltak jelmezekbe bújva, majd szintén a Pál utcai fiúk-projekt részeként kiállítást nézhettek meg, és bátorságpróbaként drótkötélpályán csúszhattak le.

