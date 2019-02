Sok száraz táp gyűlt össze Miskolcon

Negyedévenkénti adománygyűjtő napján látogattuk meg a Tündérmajor Állatvédő Egyesület stábját az egyik nagyobb áruházban, ahol a Miskolci Állategészségügyi Telep kutyáinak gyűjtöttek kiegészítő élelemként száraz tápokat, konzervet, kutyaszalámit, húst és tésztát.

Kiskutyával sikeresebb

– A mi tevékenységi körünk a telep kutyáinak és az utca állatainak mentésére terjed. Évente nagyjából háromszor, négyszer járunk ki áruházakba, ahol délelőtt 10-től 18 óráig lehet adományozni a menhely kutyusai javára. A tartós tápon kívül sokan hoznak tisztítószereket, rongyokat, plédeket, ami ilyenkor télen mindig jól jön. Egyszerre tíz és húsz közötti számú kutyát gondozunk. Általában kiskutyák, az ő élelmezésük a lényeg. Egy évvel ezelőtt kaptunk engedélyt rá, hogy gazdikereső kölyökkutyákat hozzunk ide, és arra is, hogy apró ajándékkal, például hűtőmágnessel, kulcstartóval honoráljuk a segítséget – mondta Lengyel Anita, az egyesület elnöke.

Késő délután érkeztünk az adományakció helyszínére.

– Ma nagyon sokan segítettek, amiért különösen hálásak vagyunk. Nagyságrendileg két-háromszázan biztosan adományoztak ma. A segítők száma azonban teljesen változó, igazából mi sem tudjuk, hogy mitől függ. Ha hozunk ki kiskutyát, általában sikeresebbek vagyunk, mert akkor tudják mihez kötni, hogy hová fut be a segítség. Általában a fiatalabbak az ajándékozó kedvűek, de az idősek is egyre inkább bekapcsolódnak egy-egy kampányba. A legtöbben spontán jönnek hozzánk, mások pedig a Facebook-esemény és a szórólapjaink útján. Sőt, néha még a kihozott kiskutyáinknak is találunk gazdit, ezért mindenképpen hasznosnak tartjuk ezeket az akciókat – mondta Lengyel Anita.

Állatszeretetükből fakad

Tóth Károlyné lányával és kis­unokájával érkezett az egyesület standjához és a kölyökkutyát is megdögönyözték.

– Szeretjük mi is az állatokat. Nekünk egy kutyusunk és három cicusunk van otthon, ezért fontosnak tartjuk a kóbor állatok ügyét. Most ebben a pillanatban láttuk meg az adományakciót, és azonnal vettünk egy dobozos tápot, meg egy kutyaszalámit. Egyébként gyermekintézményeket szoktam még támogatni, vagy élelmiszergyűjtésekbe kapcsolódom be – tudtuk meg a nagymamától.

Ferenczi Bettina különösen szívén viseli az árva és az utcán csellengő állatok sorsát.

– Imádom az összes állatot. Egy cicánk van, őt el tudom látni, de családi házban nőttem fel, és ott kutyánk is volt. Elszomorító a mai helyzet, hogy az emberek mennyire nem vállalnak felelősséget a háziállataikért. Télen fokozottan jellemző, hogy az utcára teszik a fölösleges ebeket. Az adóm 1 százalékát mindig a menhelyeknek küldöm. A lehetőségeimhez mérten próbálok segíteni nekik, de időnként más területen is jótékonykodom – tette hozzá Ferenczi Bettina.

