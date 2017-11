Sok néző várható a megyei rangadóra

Nagy az érdeklődés a szombaton 15.30-tól, a mezőkövesdi stadionban kezdődő Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK élvonalbeli összecsapás iránt. Minden jel szerint jó esély mutatkozik arra, hogy kevés szabad hely marad a mintegy 4200 fő befogadására alkalmas létesítményben, főleg akkor, ha a drukkerek elővételben felvásárolják a rendelkezésre álló tikettek nagy részét.

1000–1500 között

A hazai szektorokba a szélső helyekre és a kapuk mögé 1000 forintba kerül egy belépő, a „régi oldal” középére és a főlelátóra azonban 1500 forint a biléta ára. Kedvezmény a hazai oldalon: nyugdíjas/diák 1000 forint (A8-D11 szektor). A hazai, kövesdi szurkolók számára fontos információ, hogy jegyeket már hétfőtől lehet(ett) vásárolni, mégpedig péntekig 9 és 16 óra között a klubház titkárságán.

További fontos tudnivaló, hogy a kézilabdabérletek továbbra is érvényesek a Mezőkövesd Zsóry FC meccseire. Általános iskolás gyermekek (plusz egy kísérő) továbbra is ingyenesen nézhetik meg a csapat mérkőzéseit, az így kapott belépők is a kapu mögötti szektorokba szólnak. A mérkőzés napján egyébként 11.30-kor nyitnak a stadion pénztárai.

Sportszerűséget kérnek

A 804 fős vendégszektorba szóló belépőjegyek egységesen 1100 forintba kerülnek, amelyek elővételben az interneten a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, valamint személyesen Miskolcon a Szinvaparkban található DVTK Shopban vásárolhatóak. A mérkőzés szurkolói kártya nélkül is megtekinthető, ám a vásárláskor vannak kötelezően megadandó adatok.

A diósgyőri klub ismét felhívja drukkereinek figyelmét a sportszerű szurkolásra, arra, hogy tartsák tiszteletben a pályarendszabályokat, tartózkodjanak a rasszista, homofób, gyűlöletkeltő rigmusoktól, az ellenfél és harmadik csapat szidalmazásától, valamint ne használjanak pirotechnikai eszközöket, ellenkező esetben a klub büntetésre számíthat az MLSZ részéről.

Eldőlt: biztosan Kövesden

Ahogyan azt hétfői lapszámunkban jeleztük: várhatóan Mezőkövesden rendezik meg a jövő hét végi Diósgyőri VTK – Debreceni VSC NB I-es labdarúgó-mérkőzést. Mindezen téma végére hétfőn pont került, ugyanis ezt közölte az MLSZ versenybizottsága határozatában. A DVTK – DVSC mérkőzés december 9-én, szombaton 16 órakor kezdődik a mezőkövesdi Városi Stadionban. A Diósgyőr eredetileg szerette volna felcserélni a pályaválasztói jogot (most a Nagyerdei Stadionban, tavasszal pedig az új Diósgyőri Stadionban játszhasson egymással a két gárda) a hajdúsági csapattal, a DVSC vezetése azonban sportszakmai okokra hivatkozva nem járult hozzá a kérelmükhöz.

