Sok helyen emlékeznek meg a védőszentről

A franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta köpenyének felét egy koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában.

A november 10-én, szombaton várják a finomságok kedvelőit Bogácson, a Cserépi úti pincesoron. A kulturális programban többek között fellép a Before the Last zenekar, A Bogácsi Pávakör és a Tündérrózsa néptáncegyüttes valamint Varga Feri és Balássy Betty, Rácz Gergő, a The Blackbirds zenekar élő Beatles show-val szórakoztatja a vendégeket. A programot medencebál zárja a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőben.

Miskolcon november 10-én, szombaton 17 órától az Avasi Borút Egyesület tart Márton-napi vigasságot a Miskolc Avasi Református Egyházközség gyülekezeti termében, ahol sütőversenyen és újbor mustrán is részt vehetnek a vendégek. A programban előadások és a Akvarell zenekar koncertje, táncház az Agyagbandával és a Miskolczi Pincék Asztaltársaság Dalárdájával szerepel. Vasárnap 10 órakor Márton-napi dínom-dánom veszi kezdetét Miskolcon a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a Vaga Banda Társulat közös rendezésében a diósgyőri alkotóházban. A programban többek között kézműves vásár Kapusi Szabolcs bábjátéka, és a Vaga Banda Gólyalábasainak legújabb tréfái láthatóak, de lesz kézműves játszóház és népiétel-kóstolás is.

ÉM-PGY

