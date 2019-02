Sok ezer szállal kötődött megyénkhez – Rákóczi Ferenc éve lesz az idei

Az Országgyűlés 32/2018. (XI. 27.) határozatában a 2019. évet II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította. Így fogalmazták meg: „Az Ország­gyűlés – tisztelettel adózva a Rákóczi-szabadságharc emléke előtt – II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő megválasztásának 315. évfordulója alkalmából a 2019-es esztendőt II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánítja. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza mind az anyaországban, mind a határon túl élő magyarság és a diaszpóra magyarsága körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok készítését, amelyek méltó emléket állítanak II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek és szabadságküzdelmének. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy állapítsa meg a II. Rákóczi Ferenc-emlékévhez kapcsolódó egyes feladatokat, és azok megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.”

Az öntudat erősítésére

A 2019-es esztendő Rákóczi-emlékévvé nyilvánítását idősebb Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke kezdeményezte. Több apropót is megfogalmazott. Idén van 315 éve annak, hogy II. Rákóczi Ferencet Gyulafehérváron erdélyi fejedelemmé választották. Ezzel az évfordulóval kezdődik lényegében az emlékév, az eseményei pedig egészen 2020. szeptember 17-ig tartanak, amikor Rákóczi egész Magyarország vezérlő fejedelmévé választásának lesz a 315. évfordulója.

– A fejedelemnek óriási az elfogadottsága az anyaországban és a külhoni magyar közösségeknél is, idehaza szinte minden településen van róla elnevezve közterület, még az Országház előtt is ott áll a lovasszobra – magyarázta idősebb Lomnici Zoltán. – A tisztelete pedig három elcsatolt területhez is szorosan kapcsolódik: a kárpátaljai magyarokat szokás Rákóczi népeként emlegetni, a fejedelem ugyanakkor Felvidéken született, Borsiban, és ott is van eltemetve Kassán, és mindezeken túl erdélyi fejedelem volt. Az emlékév célja így a magyar öntudat erősítése és a történelmi tények megismertetése a fiatalokkal”

Rákóczi mindenütt

„Rákóczi karaktere a magyar karakter, ez a meg nem alkuvó állhatatosság” – hangsúlyozta idősebb Lomnici Zoltán utalva arra, hogy Rákóczi megtarthatta volna valamennyi birtokát, ha hűségesküt tesz a Habsburgoknak, de erre nem volt hajlandó. A Rákóczi által vezetett szabadságharc ugyan nem járt sikerrel, de azt világossá tette az uralkodóház számára, hogy Magyarországot nem fogják tudni osztrák örökös tartománnyá tenni, ahogy Csehországgal megtették nyolc évtizeddel korábban. II. Rákóczi Ferenc – családi birtokai és életútjának fontos állomásai révén – sok ezer szállal kötődik megyénkhez és a környékhez. Térképes grafikánkon csak a legismertebb és legfontosabb helyeket igyekeztünk górcső alá venni, hogy ezzel is segítsük a téma iránt érdeklődők tájékozódását.

ÉM-SZB

