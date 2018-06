Sok egyetemre belépőnek számít az idegen nyelvi érettségi vizsga

Szerkesztőségünkkel a Herman Ottó Gimnáziumban, az angol érettségin jártunk. Negyed tíz körül már túl volt az első tanuló a megmérettetésen. „Elég sok középszintű érettségit tettem, de azt vettem észre, hogy itt emelt szinten is, ahol külsős bizottság van, nagyon jó lelkűen értékeltek minket. Azért választottam az angolt, mert egyrészt különösen szeretem. Másrészt van már egy C1-es nyelvvizsgám és nem akartam ezt a lehetőséget veszni hagyni, mert a suliban magas szintű volt az idegennyelv-oktatás. Az egyetemre, ahová jelentkeztem szintén kérték az angolt. Magyarországon a Pázmányra adtam be pszichológiára a jelentkezésem. Külföldre pedig Angliába az University College London egyetemre, Human Sciences szakra, ami egy biológiával kapcsolatos képzés,” – osztotta meg Balázs Anna Sarolta a 12/2 osztályból.

Gimnazisták munkavállalása

A vizsga részleteiről is megtudtunk néhány információt Annától. „Az elején a bemutatkozásban megkérdezték, hogy korán keltem-e fel, de igazából nem is aludtam szinte egész este. Utána a második rész egy vita volt, amit nagyon élveztem, mert a generációk közötti különbségekről szólt és ez az egyik kedvenc témám. Amellett érveltem, hogy a gimnazisták vállaljanak munkát, ha van rá lehetőségük és ebben sikerült meggyőznöm a vizsgáztatót is.

A harmadik feladatban pedig kétféle képet adtak meg különböző zenei rendezvé­nyekről és ezeket kellett összehasonlítanom” – foglalta össze.

