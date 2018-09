Sok baleset, de segítettek az ifjú elsősegélynyújtók Miskolcon

Robbanás a Szinva terasz partszakaszán, lezuhant hőlégballon a Hősök terén. Súlyos sebesülések, halálos áldozatok. Természetesen szimulációkról van szó, amik során gyermek, ifjúsági és felnőtt elsősegélynyújtók tesztelték tudásukat. A hétvége alatt Miskolc látta vendégül a Magyar Vöröskereszt 47. Országos Elsősegélynyújtó Versenyének döntőjét. A 47 éve megrendezett verseny 20 év után tért vissza Miskolcra, közel 300 versenyzővel és majdnem ennyi önkéntessel.

Hét helyszínen

Három korcsoportban adtak számot elsősegélynyújtó tudásukról: 21 gyermek-, 21 ifjúsági és 16 felnőttcsapat jutott el idáig. Ők 21 állomásos körpályán teljesítették a feladatokat, melyek közül 7 helyszínen találkoztak valamilyen káresettel. Ezek a számok, de az igazán izgalmas, hogy mindez a borsod-abaúj-zempléni megyeszékhely belvárosában történt szombaton, sok-sok városlakó szeme láttára. Nekik nem kis meglepetést okoztak a megrendezett szituációk – mert valljuk be, látványosak voltak! Szeptember második hétvégéje az elsősegélynyújtás világnapja, hagyományosan ekkor rendezi meg a versenyt a Magyar Vöröskereszt. Kettős a cél, hiszen amellett, hogy a versenyzők tesztelhetik tudásukat, a fentebb említett nyilvánosság és a gyakran sokkoló helyszínek miatt magára a segítő tudás fontosságára is felhívják a figyelmet. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója elmondta, hogy megyei döntők előzték meg a napot, és a legjobbak mérték össze tudásukat. Nem kizárólag egészségügyi tanulókról van szó, nagyon sok fiatal az iskolában, amolyan választható extraként sajátította el az elsősegélynyújtási képességet – ebben oroszlánrészt vállal a szervezet. Ugyanakkor pályaorientáció is tud lenni, mert sokan a későbbiekben az egészségügyben helyezkednek el.

Segítőkészség

A főigazgató tapasztalata szerint mindenkiben ott rejtőzik a vágy, hogy hétköznapi hőssé váljon és képes legyen segíteni, ha arra szükség van. Az állomásokra szervezett feladatokról elmondta, hogy nem mindenhol szakmai problémákat kellett megoldaniuk a versenyzőknek. Kitelepült például a Magyar Honvédség toborzórészlege, ahol az önkéntes jelentkezőkkel kipróbálták a katonai hordágyat, illetve leszimuláltak egy harci szituációt, ahol megsérült egy kadét, a szanitécnek pedig a képzeletbeli harctéren kellett ellátnia sérült bajtársát.

De elsősegélynyújtás területén tulajdonképpen minden volt, ami csak lehetséges: erős vérzés csillapítása, törések ellátása, eszméletlen állapot kezelése vagy az újra­élesztés és még sok egyéb – sorolja Kardos István. Az elsősegélynyújtó – aki egy laikus – szerepe itt az, hogy amíg megérkezik a szakszerű segítség, stabilizálja a sérült állapotát – ezzel akár életet mentve. Ahogy ez történt a Hősök terén is, ahol „lezuhant” egy hőlégballon, több sérültes szituációt generálva: leszakadt kézfej, hasból kiálló fémdarab, nyílt törés, törött orr – mindez sok művérrel és díjat érdemlő alakításokkal az önkéntesektől. Külön megérdemlik a dicséretet, mert játékukkal abszolút autentikussá tették a szimulációkat.

Élethűen

Kedvencem a végtagját vesztett fiú volt, aki roppant hihetően küzdött egyszerre az ellen, hogy ellássák, és azért, hogy segítsenek rajta. Életszerű, mint említettem. A feladatmegoldást úgy kell elképzelni, hogy megérkezik egy csapat, akik időre dolgozzák fel a problémákat. Nekik van egy vezetőjük, aki koordinálja őket, közben pedig a felügyelő mentősnek jelenti, hogy milyen esetekkel találkoztak és azokat hogyan kezelték.

Viroszt Eszter, Kovács Cintia és Veréb Alexandra Egerből érkeztek. Elmondták, hogy régóta a Magyar Vöröskereszt tagjai és rendszeresen önkénteskednek lakhelyükön. Alexandra úgy látja, belső motiváció kérdése – számára ez a segítés –, hogy megtanulja-e valaki az elsősegélynyújtást. Ő most egyetemista, de általános iskolás korában kezdte a „szakmát”. A miskolci versenyen nagyon jól érezték magukat, ami egyébként nem az első megmérettetésük volt. A szervezők idén először nem helyezésekkel értékelték a csapatokat, hanem arany (1), ezüst (4) és bronz (6) minősítést kaptak elért pontszámaik alapján. Így – mint fogalmaztak – több nyertese is lehetett a versenynek. A legmagasabb pontszámot és az ezzel járó arany minősítést a Somogy megyéből érkezett Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium csapata érte el.

ÉM-KCs

