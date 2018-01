Sok a kidobott kölyökkutya Miskolcon

Január elsejétől mostanáig húsz kutya került be hozzánk. Ebből tíz lehet úgymond „szilveszteri”. Olyan, amely a petárdák és a tűzijáték hangja miatt bujkált, menekült – mondta lapunknak tegnap a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) telephelyvezetője, Horváth Rita, aki arról is beszélt, hogy bármilyen meglepő, de még mindig sokan gondolják azt, hogy náluk, a MÁSA-nál nem kell keresni a világgá ment kutyát.

Chip van, de…

– Van olyan kiskutya, hogy ugyan van benne chip, ám mégsem tudjuk elérni a gazdáját. Ki van kapcsolva a telefonja, ugyanakkor a címen sem lehet utolérni, mert nem nyit ajtót – mesélt Horváth Rita. – Fontos! Azokban a kutyákat, akikben nincs chip, amint letelik a két hét, gazdásítani fogjuk. Ezt nem tehetjük meg a chippel rendelkező állatokkal, hiszen néhány hónapot várnunk kell minderre.

A MÁSA telephelyvezetője megjegyezte azt is, hogy rengeteg kidobott kölyökkutya kerül be hozzájuk.

– Kedden a Martinkertváros végén találtak öt kiskutyát, de kidobott kiskutyákra leltek a belvárosban és Sajólád környékén is – sorolta. – Szeretnék, ha a kicsiket minél hamarabb örökbe fogadnák állatszerető emberek.

Már csak azért is, mert a MÁSA kapacitása 220 kutyára alkalmas, jelen pillanatban viszont közel 280 ebet gondoznak. Januárban egyébként „falkásodnak” a kutyák.

– Eltelik néhány nap és összeverődnek a kóbor kutyák. Ha ilyen csapatot lát valaki, hívja az Állategészségügyi Telepet, mi pedig a chipolvasásban tudunk segíteni – tette hozzá Horváth Rita. – Ugyanakkor sajnos sok ilyenkor a balesetes kutya is, rengeteg állatot elütnek ebben az időszakban. A januárunk azzal is telik, hogy ezekben a napokban kevesebb vagy megállnak az örökbefogadások. Most szerencsére még jönnek is hozzánk. Ez jó, mert ha jön még hideg és keményebb tél, a gazdátlan állatok nagy veszélyben lennének.

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány telephelyvezetője egy apró kérést is megfogalmazott lapunkon keresztül olvasóinkhoz: szükségük lenne forgácsra és szalmára a kutyák alá. Aki segíteni tud, az a Szigeti út 2. szám alá vigye az almot reggel 8 és délután 4 óra között.

