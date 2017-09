„Sok a homályos pont…”

Tisztázatlan körülmények

Mint írtuk, a fiatal lány eltűnését vasárnap jelentette be a rendőrségen édesanyja, mert nem ment haza a megbeszélt időre. A rendőrség, a polgárőség és a tűzoltóság indult a keresésére…

A fiatal lány holttestét vasárnap este találták meg a borsodnádasdi templom közelében, egy vízzel teli vízelvezető aknában. A nyomozás hétfőre odáig jutott, hogy letartóztatták B. Rolandot, akit emberöléssel gyanúsítottak meg. Eddig az derült ki, hogy szombaton – saját bevallása szerint – jelentős mennyiségű alkoholt és „herbás” cigarettát is fogyasztott a fiú. A gyanúsítás szerint K. Csengével aznap este találkozott. A lányt, aki valamilyen okból feltehetően öntudatlan állapotba került – ezidáig kétséget kizáróan nem tisztázott körülmények között –, lemeztelenítette, majd a vízelvezető csatorna összekötő árok vasfedelét felemelve bedobta. A lány halálát – szakértői megállapítás szerint – vízbe fulladás okozta.

Várják a szakértői véleményt

B. Roland megbilincselve, rendőrök és ügyvédje kíséretében érkezett a tárgyalóterembe. Az előzetes letartóztatásról szóló tárgyalás minden esetben zárt. Ügyvédjétől, dr. Boschánszky Ivántól azt tudtuk meg, hogy a mostani tárgyaláson nem nyilatkozott a bíróság előtt védence, de a rendőrségen tett vallomást.

Mint a védő elmondta, nagyon homályosnak tartja az ügyet. „Lesz dolga bőven a nyomozóhatóságnak, és a szakértői vizsgálatok is nagyon fontosak, hogy kiderüljön, mi is történt pontosan azon a napon, ki mit is csinált, és mit nem…”

Emberöléssel vádolják

Megtudtuk az ügyvédtől azt is, hogy a fiút az emberölés alapesetével vádolják, szexuális bűncselekményről nincsen szó a gyanúsításban.

„Úgy gondolom, hogy jelenleg a nyomozás még olyan szakaszban van, aminek az eredménye még döntően befolyásolhatja a végleges tényállást.”

A gyanúsított fiúról dr. Boschánszky Iván annyit mondott, hogy „nagyon megviselte az eset…”.

Az előzetes indoklása…

A Miskolci Járásbíróság azért helyezte előzetes letartóztatásba a fiatalembert, mert emberöléssel gyanúsítják, és annak büntetési tétele 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés. Erre tekintettel reális a veszélye a szökésnek, illetve az elrejtőzésnek. Az is feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával, megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszközök megsemmisítésével vagy elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást, különös figyelemmel arra, hogy a nyomozás kezdeti szakban van.

