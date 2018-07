Sohasem unatkoznak a miskolci önkéntesek

Sokféle motivációval kezdenek térítésmentes önkéntes szolgálatba az emberek, de általában mindenki hasznos tapasztalatokkal gazdagodik. Az így kialakult szociális háló nagy segítség lehet az élet egészen hétköznapi ügyeiben és megvéd az elmagányosodástól.

A lakók ötleteit fogadják

Az Avasi Közösségi Kávézóban jártunk, ahol a fiatalabb korosztálytól kezdve, egészen az idősekig több oszlopos tag megfordul.

„A Dialóg Egyesület célja, hogy hozzájáruljunk az emberek felelősségteljes és demokráciában jártas állampolgárrá válásához a saját mikrokörnyezetükben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak szomszédsági munkáink és a lakótelepen lakók számára kedves, hasznos, vagy hiánycikk jellegű dolgokat segítünk megvalósítani úgy, hogy nem elvégezzük helyettük a feladatokat, hanem a vállalkozó szellemű helyieket összefogva kialakítunk egy csapatot. Emellett közösségi tereket is működtetünk. Az Avasi Közösségi Kávézót három és fél éve nyitotta meg az egyesület, de az Avasi Közösségi Térben is dolgozunk, ahová be lehet hozni az ötleteket. Most például egy remek színpadot készítettek saját kezűleg az önkénteseink, mert az volt az igény, hogy a zenei fellépések alkalmával kicsit összeszedettebb háttér épüljön. Több szabadidős klub nőtt már ki a mi szárnyaink alól. Ilyen az Avasi Fotókör, a Patchwork klub, és a Kéz a kézben kézműves klub, akik nálunk szoktak foglalkozásokat tartani” – mondta el érdeklődésünkre Ozsváth Cseke Gergő, a Dialóg Egyesület kultúrantropológus munkatársa.

Székely Klára nyugdíjas, az Avasi Közösségi Kávézó több csoportjának, például az Avasi Fotókörnek és a patchwork klubnak is lelkes tagja és a szervezői munkából szintén szívesen kiveszi a részét.

Szeretnek együtt alkotni

„Az Avasi Patchwork Klub tagjai Dolányi Anna nyomán sajátították el ezt a különleges szabás-varrást, aki behozta a technikát Magyarországra. Nagyjából két éve működünk, nyolc-tíz állandó résztvevővel, és már több könyvtárban tartottunk kiállítást. Szeretünk összejárni, ez egy szép és hasznos hobbi, és adományozni is szoktunk. Legutóbb például egy hejőcsabai családnak készítettünk több gyerekholmit az érkező kisbaba számára” – mesélte Klára.

