Soha nem adják fel, küzdenek Mezőcsáton

Sok-sok kemoterápia és szenvedés után a mezőcsáti Sipos család együtt töltheti a húsvétot. Ez a legszebb ünnepi ajándék számukra, és nem is kívánnak sokat a sorstól, csak azt, hogy me­g­gyógyuljon a családfő, Tamás, és tízéves kisfiuk, Tomika. Ugyanis mindketten daganatos betegségben szenvednek.

Nemrég írtunk róluk: rendkívül nehéz heteket élnek meg. A család tulajdonképpen három részre szakadt. Az édesanya Tomikával a Gyermekegészségügyi Központban töltötte az elmúlt hónapokat Miskolcon, az édesapa Budapesten kapta a kemoterápiát, mert őt ott kezelik, a nagymama Mezőcsáton vigyázott a két kisebb fiúra. Húsvétra hazaengedték mindannyiukat.

– Szerda délután jöhettünk haza Tomikával. A két kisebb fiam nem számított rá, hogy én megyek értük. A kicsi, amikor meglátott a bölcsiben, eldobott minden játékot a kezéből, rohant hozzám. A középső kisfiam a könnyeit törölgette, amikor végre megölelhettük egymást – idézi a szívszorító perceket az édesanya, Sipos Diána. Közben ő is könnyezni kezd.

Ünnepek után kezelés

Mint mondja, egyébként erős, hiszen máshogy nem is lehet túlélni ezt a sok bajt, ami velük történt, de néha azért eltörik a mécses.

Megtudtuk tőle azt is, hogy Tomika már túl van a második adag kemoterápián, ez most 4 hetes volt. Az elsőt még nagyon jól viselte, most azonban már jelentkeztek a mellékhatások: rosszullétek, hányás, étvágytalanság. Vért kapott, mert emelni kellett a trombocitaszámát.

Tamás pedig két hete otthon lábadozik. Nála is elkezdték a kemoterápiát Budapesten, de a 18 kezelésből csak 6-ot tudott felvenni, mert rosszul lett, bélgyulladás miatt az intenzív osztályra került. Az 5 centis daganata ugyan 1,5 centisre zsugorodott, de most tovább kell erősödnie, mert az intenzíven nagyon lefogyott és legyengült.

– A kétéves kisfiunk csak 13 kiló, de Tamás még őt sem tudja felemelni. Azonban erősödik, napról napra jobban van. Muszáj is, hiszen amíg én Tomikával a kórházban vagyok, neki és az édesanyámnak kell itthon helyt állnia – mondja Diána. Hozzáfűzi: húsvétkor nem mennek sehová, és vendégeket sem fogadnak, hiszen Tamás és Tomika immunrendszere is legyengült, vigyázni kell rájuk, de számukra az a legnagyobb boldogság, hogy végre együtt lehetnek mind az öten. Az ünnepek után pedig kezdődik a kisfiú újabb kezelése, most egy 6 hetes kemoterápia vár rá.

Nagyon köszönik

Az édesanyától megtudjuk azt is, hogy amióta bajba kerültek, sokan segítettek nekik. A Tiszakeszi KÜSE (a két nagyobbik fia focicsapata) a DVTK-tól és a mezőkövesdi focicsapattól kért dedikált mezeket, melyeket elárvereztek. A befolyt összeggel a Sipos családot támogatták. Sok-sok segítséget kapnak a Zsófi-ReményVár Egyesülettől, akik folyamatosan gyűjtik az adományokat, és a család problémáját bemutató első cikkük után anyagi támogatás is érkezett az egyesület számlájára.

– Kérem, mindenképpen írják meg, hogy nagyon szépen köszönjük a segítséget mindenkinek. Az lenne a legjobb, ha nem lenne rá szükség, most azonban se a férjem, se én nem tudunk dolgozni. Nem merjük a jövőt tervezgetni, csak mindig a másnapra gondolunk, hogy az előttünk álló akadályokat leküzdjük. A remény persze ott van mindannyiunk szívében – rebegi halovány hangon Diána.

ÉM-HE

Diána bejegyzése a közösségi oldalon

„Köszönet mindazoknak az embereknek, akik mellettünk állnak ebben a nehéz időszakban! Nincs rá szó, amivel ki tudnánk fejezni azt, hogy mennyire hálásak vagyunk! Jó érezni, hogy nem vagyunk egyedül! Sajnos, még mindig felfoghatatlan számomra/számunkra, ami a családunkkal történik. Ha nem lenne ez a sok jó ember, akik önzetlenül támogatnak minket, nem tudnánk ezt a harcot végigcsinálni! Hálánk jeléül megígérjük, hogy NEM adjuk fel! Még ha lassan is, de végigcsináljuk, küzdünk! Köszönjük!”

Szükség van a segítségre

A Sipos család anyagilag sincs könnyű helyzetben, hiszen se az édesapa, se az édesanya nem tud dolgozni. Diána most intézi, hogy megkaphassa a gyodot, a gyermekek otthonápolási díját. Aki szeretne segíteni a háromgyermekes családnak, a Zsófi-ReményVár Egyesületen keresztül megteheti.

Kedvezményezett neve: Zsófi-ReményVár Egyesület

Bankszámlaszám: 10402764-50526755-84751000

Közlemény: Sipos Tomi

Háromfelé szakadt a mezőcsáti család… Mezőcsát, Miskolc - Nagy bajban van a mezőcsáti család. Apa és kisfia is daganatos betegséggel küzd. Bármennyire is nehéz, Sipos Diánának nagyon erősnek kell lennie ezekben a hetekben. Ugyanis nemcsak férje daganatos betegsége újult ki, de tízéves kisfiánál, Tominál is daganatos betegséget diagno... Tovább a cikkhez

A betegnek mindig joga van tudni a diagnózist és azt, hogy mi vár rá… Miskolc – Amikor az onkológia szót halljuk, rossz érzésünk támad, hiszen mindannyian a rákos, daganatos megbetegedésekre gondolunk. Dr. Farkas László, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház nőgyógyászatának főorvosa azt mondja, nem lehet elégszer elmondani, hogy a nők évente jelenjenek meg szűrővizsgá... Tovább a cikkhez

Segítenek egymásnak Miskolcon Miskolc - A Magyar Rákellenes Liga meghirdette Ez vagyok, és ezt teszem (I am and I will) kampányát. A Magyar Rákellenes Liga (MRL) Miskolci Alapszervezete a rák világnapja alkalmából előadást tartott a MRL Miskolc betegeinek szerdán a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban.... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA