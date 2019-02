Soha ne legyen luxus a higiénia

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat #nemluxustáska kampánya második szakaszába lépett, lezárultak az átvételi helyek, és február elejével megnyíltak az átadási pontok országszerte. A kezdeményezés célja a hátrányos helyzetű nők mindennapjainak megkönnyítése egy táskányi adománnyal, amely tisztálkodó-, higiéniai és szépségápolási szereket, illetve egy-egy személyes üzenetet tartalmaz. A Lyukóvölgyi Közösségi Házban az akciót ingyenes tüdőszűréssel kötötték össze. Már a kora délutáni kezdéskor a helyi rászorulók hosszú sora várakozott a vizsgálatra és a Budáról érkezett táskaadományra.

Fotó: Kozma István © Fotó: Kozma István

– Mivel kimondottan hátrányos helyzetű nőket céloz a #nemluxustáska program, akiknek problémát jelent beszerezni a piperedolgokat, vagy ha kórházba mennek, a fehérneműt, ezért különösen hasznosnak tartjuk Miskolc legszegényebb részeiben a kampányt. Úgy döntöttünk, hogy a táskák kiosztását tüdőszűréssel kötjük össze, hogy ezzel is ösztönözzük az itt élőket a kötelező orvosi vizsgálatokban való részvételre, és hozzájáruljunk a súlyos megbetegedések megelőzéséhez – magyarázta Hazir Andrea, a szeretetszolgálat munkatársa.

Házhoz jött a segítség

A környék lakói különösen bizalmatlanok az egészségügyi intézményrendszerrel szemben, ezért kell motiválni őket.

– A negyven év fölötti nők nem mennek el tüdőszűrésre, mert egyrészt fizetni kell érte, másrészt nehézségekbe ütköznek az utazás során. Emellett az itt élő hölgyek nagyon szégyenlősek, és most is az volt az első kérdésük, hogy férfi vagy nő fogja-e elvégezni a vizsgálatot. Bizalmatlanság van bennük az egészségügyi intézményrendszer iránt. A legtöbb kisgyermeket nevelő nőnek nem feltétlenül van pénze bérletre és buszjegyre. Nekik nagy segítség, hogy helybe jön a tüdőszűrő busz. Ezt mutatja az is, hogy már most, a program kezdetén legalább harmincan állnak sorban. A toborzásba egyébként a helyi védőnők és a mentoraink is besegítettek. Ameddig nem szűrtünk le mindenkit, addig nem megy el a busz ma délután – foglalta össze Andrea.

Kilencen osztoznak

Az egyik fiatal anyuka népes családjában osztja majd szét a táskában található holmikat.

Fotó: Kozma István © Fotó: Kozma István

– Orvosi vizsgálatra, tüdőszűrésre jöttem. Szerencsére nincs semmi bajunk, de néha jól jön az ellenőrzés. Mivel én dolgozom is, nekem időnként muszáj orvosi vizsgálatra járnom a munkahelyem miatt. A kis ajándéknak, a táskának különösen örülünk, bár még pontosan nem tudom, hogy mit tartalmaz, de biztosan fel tudjuk majd használni. Hét gyermekünk van a párommal, úgyhogy megosztjuk majd egymással, amit a táskában találunk – mondta Rácz Éva.

Szoptatós anyáknak is

A program szervezőitől megtudtuk, hogy további átadási pont nyílik majd Lyukóbányán, szintén egy hasznos programmal egybekötve.

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában működik a Biztos Kezdet Gyerekház intézmény, ahová a lyukói anyukák a gyerekeikkel együtt jöhetnek. A kezdeményezés három év fölötti kicsik felé nyitott, édesanyjukkal közös szabadidős foglalkozásokat szervezünk számukra, és tízórait adunk nekik. A gyerekház ugyan nem pótolja a bölcsődét, de mégis egyfajta találkozási pont. Az anyukáknak pedig rendszeresen szülőklubot alakítunk ki, ahol például célzott munkaerőpiaci tanácsadást tartunk szakember bevonásával, hogy a nők később újra visszataláljanak a munka világába, ha már nem babáznak. Emellett családi és közösségi napokat is rendezünk nekik a különböző ünnepköröknek megfelelően. Arra gondoltunk, hogy itt szintén lenne táskaosztás. Ezt azért tartjuk jó ötletnek, mert a szoptatós vagy állapotos anyák a tüdőszűrésre nem jönnek el, de ők is rászorulók, és szükségük lenne erre az adományra – jegyezte meg Hazir Andrea.

– Detzky Anna –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA