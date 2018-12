Sky Fanatic: fejlődés önerőből

A fiatal miskolci banda második nagylemeze augusztus végén jelent meg. A telt házas lemezbemutató koncert óta eltelt időben is sok izgalmas dolog történt velük: a rajongóknak tetszenek az új dalok, klipet forgattak, és bakancslistás helyen léptek fel. Nahaj Péter, a zenekar énekese adott helyzetjelentést lapunknak.

Bejött a váltás

A „Valóság vagy álom” című albumot abszolút önerőből adták ki a srácok, ami már önmagában büszkeség, és a megjelenés óta eltelt idő megmutatta, hogy az enyhe stílusváltoztatásra pozitívan reagált a közönség.

Az alapvetően reggae-t játszó Sky Fanatic ezúttal más műfajokkal is keverte zenéjét. Az ilyen próbálkozások mindig rizikósak, mert a hallgatóság reakciója kiszámíthatatlan. Az eddig jól bevált muzsikát várják az előadóktól? Vagy nyitottak lesznek a változásokra?

Nahaj Péter énekes elmondta, hogy jó visszajelzéseket kaptak. Mindezt a számok is alátámasztják, mert az első körben legyártott mennyiség a CD-kből már el is fogyott, és utórendelésre volt szükségük. Erre külön büszke a banda, mert tudják, hogy ma már a digitális zenehallgatás a trend. Péter úgy érzi, hogy különleges érzést ad, ha kezében tartja az ember a korongot, ezért sosem megy ki a divatból.

A „Valóság vagy álom” megjelenése előtt már leforgattak egy videóklipet, a következőt a „Várj” című nótához most rögzítették. Ezúttal is önerőből dolgoztak, és amikor rákérdezek, mennyire éri meg manapság még klipet forgatni, Péter elmondja, hogy nagyon is, ez látszik a nézettségen.

Három helyszínen forgattak, melyek közül kiemelkedik a Rudabányai-tó, ami gyönyörű háttérképet ad a dalhoz. Péter felidézi, kicsit megküzdöttek a körülményekkel a csúszós talaj és a hideg miatt. Szerencsére senki nem esett el, úgyhogy minden rendben ment, a megjelenés pedig hamarosan esedékes.

Hajóra szálltak

A haladást mások is látják, köztük a hazai reggae élet egyik zászlóvivője, a Ladánybene27 zenekar. Nemrégiben az a megtiszteltetés érte a Sky Fanatic-ot, hogy a 33 éves LB27 születésnapi koncertjét vezették fel Budapesten, az A38 hajón. Nahaj Péter erről elmondja, az már önmagában nagyon sokat jelent, hogy előzenekar lehettek egy ilyen bulin. Emellett „A Hajó” a legtöbb zenekarnak célpont, ahol nagy közönség előtt játszhatnak.

ÉM-KCs

