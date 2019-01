Sírva jöttek ki a felvételiről

Több édesanya is azt mesélte lapunknak, hogy nyolcadikos gyermekük sírva jött ki szombaton a központi írásbeli felvételiről, mert túl nehéznek találták a feladatokat.

– A lányom kitűnő tanuló, szorgalmas, becsületesen készült a felvételire, mégis úgy érzi, nagyon sok pontot vesztett a matematikaírásbelin – mondta lapunknak Bokor Éva édesanya. – Az is megzavarta, hogy a feladathoz odaírták, a rossz megoldás pluszlevonást jelent. Ezért, ha egy kicsit bizonytalan volt az eredményben, nem merte beírni, nehogy még kevesebb pontot kapjon. Most nagyon szomorú a lányom, hiszen pénzügyi pályára készült, ahová kell a matematika. Azt mondogatja, hogy nem is érdemes beírni azt a szakgimnáziumot, amit eredetileg kinézett magának, mert biztos, hogy nem veszik föl.

Különtanárhoz is járt

Egy másik édesanya, Havasi Mariann is hasonlóról számolt be. Az ő lánya szintén kitűnő tanuló, de ő is sírva jött ki a matekról, de már a magyarról is. Pedig ez utóbbi az erőssége. Azonban túl nehéznek és hosszúnak találta a szövegértési feladatot, így a fogalmazásra már nem tudott elég időt fordítani. A matek viszont kiverte a biztosítékot. Négy olyan szöveges feladattal szembesült, amelyekhez hasonlóval még nem találkozott. Pedig ő is járt előkészítőre, megoldotta az előző évek összes felvételi feladatlapját, és még különtanár is foglalkozott vele, panaszolta az édesanya.

Valóban nehéz volt

Valóban ilyen nehéz volt a matekírásbeli? – kérdeztük Kascsákné Kovács Rozáliától, az Avastetői Általános Iskola matematikatanárától.

– Igen, valóban – jelentette ki a pedagógus. – Három olyan szöveges feladat szerepelt a feladatlapon a problémamegoldó gondolkodás témakörében, amelyeknél nem lehetett alkalmazni az egyszerű egyenlet felírását. A gyerekek meg tudták volna ezeket oldani, ha több idő van rá. A próbálgatás és a lebontás módszere ugyanis nem a tananyag része. Ilyen feladatokkal azok a diákok találkozhattak, akik matematikaversenyekre járnak – sorolta a pedagógus.

Hozzátette: A 10 feladat közül 6-7 megoldható volt minden tanuló számára, a többi azonban a szokásosnál nehezebbnek bizonyult. Ha valaki 20 és 30 pont között teljesít matematikából, az már jónak számít, az azt jelenti, hogy az általános iskolai követelményekkel tisztában van – fogalmazott a matematikatanár.

