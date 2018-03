Simicskó: több programmal ünneplik a 170 éves honvédséget

Simicskó István felidézte: a Magyar Honvédség szabadságharcban jött létre, “harcban edződött”. Akkor néhány hónap alatt kellett felépíteni egy ütőképes haderőt. 1848 decemberére már 110 ezer katonából állt a haderő, amely többször győzött is – emelte ki a miniszter, aki szerint ehhez a katonák “hatalmas, emberfeletti” hazaszeretete és szabadságvágya is kellett.

A miniszter megjegyezte: napjainkban azt látni, hogy külső szándékokat, akaratokat akarnak rákényszeríteni egyes országokra. Ezért most is nap mint nap dolgozni kell a biztonságért. A katonák folyamatosan kiképzéseken vesznek részt, és a honvédséget folyamatosan fejleszteni kell.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a hadviselés módszerei megváltoztak, már nincs hadüzenet, azt sem mindig tudni, ki áll a támadások hátterében. A katonaságnak minden ilyen veszélytől is meg kell óvnia a magyar embereket, ehhez új technikákra, technológiákra is szükség van. Ezzel kapcsolatban Simicskó István példaként említette, hogy már létrehoztak egy kutatóintézetet, és kibervédelmi parancsnokságot is felállítanak.

Simicskó István a Kossuth rádió 180 perc című műsorában hangsúlyozta: a történelem arra tanít, hogy ha egy országnak nincs “védelmi képessége” mindig valamilyen idegen elnyomás lesz a sorsa. Ezért a biztonságra mindig áldozni kell.

Most a költségvetési források is megvannak ahhoz, hogy egy modern eszközökkel felszerelt, ütőképes haderő legyen a honvédség. Ezt szolgálja a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program is, melynek megvalósítását már meg is kezdték – fejtette ki a miniszter.

– MTI –

