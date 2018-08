Sima aszfalton a József Attilán az iskolakezdésre

Gyakorlatilag véget ért a József Attila utca felújítása, amely két és fél hónapos terelést, lezárást, dugót jelentett a nyári, kánikulai hónapokban, vagyis, ahogy a munkálatok indulásakor leírtuk: felért egy gyökérkezeléssel, amelynek a végeredményével mindenki elégedett lehet, de addig sok könnyet csalt a szemünkbe.

A dugó ellen

Pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. így is megtett mindent annak érdekében, hogy minimális fennakadást okozzon a munkálatokkal és a felújítással, amely – ebben nincs vita az autósok között – igencsak ráfért már a 3-as út kivezető szakaszára, hiszen az elmúlt években csak kátyúzták, toldozták, foldozták, és a megsüllyedések miatt elég idegőrlő volt például a csatornafedeleket kerülgetni. Az időzítés éppen azért volt a nyári szünetre, mert ilyenkor jelentősen visszaesik a forgalom, amely mégis itt a legnagyobb Miskolc kivezető szakaszai közül. De segítette a dinamikusabb közlekedést az is, hogy két lámpa kivételével az összeset átállították sárgán villogóra.

Az útburkolat mellett a közműszerelvényeket és a kiemelt szegélyeket is kicserélte a Magyar Közút Nonprofit Zrt., megújultak a buszmegállók, és nagy munkálatokat végeztek a Sajó hídnál is. Utóbbi 1968-ban épült és 1994-ben volt legutóbb felújítva, most a burkolat cseréje mellett cserélték a dilatációs szerkezeteket, a korlátot, de a hídsaruk és a rézsű kőburkolatok is megújultak.

Arról is beszámoltunk, hogy a felújítással érintett Baross Gábor úti csomópont és a Metro Áruház előtti jelzőlámpa közötti szakaszból egy rész, jelesül a Fonoda utcai csomópont végül kimaradt, a Közút kérdésünkre csak annyit válaszolt: a jelenlegi felújítás nem érinti ezt a szakaszt. Így arra vonatkozóan nem tudni semmit, hogy valamikor megújulhat-e ez a rész is.

Pedig az általunk megkérdezett autósok éppen azt tették szóvá, hogy ez a rész kimaradt a felújításból, amit nem is igazán értettek. Egyébként mindenki elégedett az eredménnyel, és a felújítással járó kellemetlenségeket is elviselhetőnek nevezték. Heiszler Sándor szerint ideje volt már ennek a felújításnak, végre nem kell a gödröket kerülgetni és jó, hogy az iskolakezdésre végeztek. Mint mondta: reméli, hogy tartós is lesz az új aszfalt, és nem kell jövő tavasszal újra az aknafedőket kerülgetni.

ÉM-HI

