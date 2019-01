Síktalanítás: óvjuk meg a hasznos növényeket!

Az utóbbi napokban esett a hó többször is, vasárnap megolvadt, majd visszafagyott. Közben pedig további csapadék is esett hó, és ónos eső formájában, miközben a fagy sem megy még el. Így elkerülhetetlen, hogy a jegesedés ellen valamilyen síkosság-mentesítőt használjunk a portánkon. Mivel érdemes síkosság-mentesíteni, ami nem tesz kárt kinti növényeinkben?

Sóval ne!

A környezetbarát síkosságmentesítővel nemcsak a növényeket védjük, hanem sok egyéb mellett például a kedvenc háziállataink tappancsát is. Ezeknél a termékeknél elméletileg nem tapasztalhatók a hagyományos útszóró só használata után jelentkező károk. A környezetbarát síkosság-mentesítők egyik csoportja a zeolitalapú termékek. A másik csoportot a kálium-klorid- és kálcium-klorid alapú termékek képezik.

A só legfeljebb 1/5 arányban lehet jelen a síktalanításra használandó keverékben – írja elő több helyi rendelet. A kormányrendelet viszont így szól: a síkosság-mentesítésre (az úttest kivételével) csak olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Aki ezt nem teljesíti, ötvenezer forintig terjedő pénzbírósággal sújtható.

Kérdés tehát: veszélyezteti-e a só a fás szárú növények egészségét? Nagyon is! Sőt, ennél is kártékonyabb: tönkre teszi az úttestet, az utak alatti közműveket, a vasbeton építményeket, korróziót okoz a járművekben, és a vegyi folyamatok miatt káros anyag is keletkezik. Márpedig a só-homok a legelterjedtebb síktalanító anyag. Szinte mindenütt alkalmazzák. A járdákat az ingatlanok tulajdonosai kötelesek rendben tartani. A sózást feltehetően egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hiszen az anyagot meg kell vásárolni. Egyéb megoldásokat tanácsos keresni.

Hamu és fűrészpor

Akad aki szerencsésnek mondhatja magát, mert a kandallójában keletkező hamuval megoldhatja a problémát: kiszórja még havazás előtt. A lúgos hatása miatt olvaszt, a pernyedarabok érdessége révén pedig megakadályozza a síkosságot. A maradékot tavasszal lesöpri a járdáról. Ennek híján – aki teheti – fűrészport vásárolhat a közeli asztalosműhelyben.

HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA