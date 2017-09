Sikertörténet a Terplán Zénó Program Miskolcon

A Miskolci Egyetem rektora és kancellárja az egyetem saját forrásainak felhasználásával a felsőoktatásban egyedülálló programot hirdetett meg lassan két éve, míg tegnap és ma konferencián mutatja, és mutatták be a Terplán Zénó Programban elért sikereket. Prof. dr. Torma András rektor arról is beszélt ennek kapcsán, hogy sikertörténet a Terplán Zénó Program, ami félidejéhez érkezett.

– A sikernek sok magyarázata van, de a legfontosabb az, hogy a projektben résztvevők itt dolgoznak most is, és itt is akarnak maradni, ami egy vidéki felsőoktatási intézmény életében nagy szó – fogalmazott.

– 2015 végén az a döntés született, hogy szükségünk van a műszaki karok reformjának a meggyorsítására és erre a Terplán Zénó Programot hívtuk életre – ezt már dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kancellárja nyilatkozta. – Magának a programnak négy alrésze van, Terplán Zénó emblematikus oktatója volt az egyetemnek.

A Terplán Zénó Programnak négy alprogramja van, amelyből az egyik a műszaki kari hallgatóink lemorzsolódásának csökkentését célozza meg azokban a tantárgyakban, ahol látják, hogy jelentősebb nehézség van. A program része a műszaki kutatás és infrastruktúra racionalizálása, jobbá tétele és a műszaki beiskolázás fejlesztése is. A negyedik egy unikális rész, hiszen Magyarországon hasonló nem volt, azaz, hogy több mint 60 műszaki oktató fiatal kollégának (mérnököknek, informatikusnak) adtak lehetőséget arra, hogy felgyorsítsák kutatási tevékenységüket, de szerették volna a Miskolci Egyetemhez kötni őket.

– Olyan extra jövedelemlehetőséget biztosítottunk nekik, ami már az ipari jövedelmekhez közelít – tudtuk meg.

